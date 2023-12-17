Đúng 18h, ngày 17/12/2023, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, may mắn cuồn cuộn, phúc khí vây quanh, thành công dâng cao

Đúng 18h, ngày 17/12/2023, Tam Hợp mang lại cơ hội để bản mệnh có thể bày tỏ tình cảm của mình với người thương. Những cặp vợ chồng cũng dễ hóa giải mâu thuẫn, căng thẳng hơn trong thời gian này. Nửa kia sẽ thấu hiểu bạn, nâng đỡ bước chân bạn bằng những cách khác nhau. Các bạn trẻ được gia đình yêu thương, che chở, cha mẹ hết sức lo cho con cái.

Đường tiền bạc may mắn, tốt hơn mong đợi. Bạn có sức khỏe có tài năng thì cứ mạnh dạn kiếm tiền. Đây là thời gian thuận lợi để đầu tư dài hạn, không có lợi cho những người đam mê cờ bạc, cá độ, kiếm tiền nhanh.

Đúng 18h, ngày 17/12/2023, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ gặp may trong vấn đề học hành, thi cử. Bạn có kiến thức và bản lĩnh vững vàng nên không hề e ngại trước những vấn đề hóc búa, nhờ vậy mà bạn gây ấn tượng sâu sắc với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương không ngại dành thêm thời gian để bổ sung kiến thức và kĩ năng cho mình, nhờ vậy mà bạn có nền tảng vững vàng hơn hẳn đồng nghiệp xung quanh. Bạn được lãnh đạo tin tưởng và giao cho trọng trách.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 18h, ngày 17/12/2023, tuổi Thân nhận được sự ủng hộ từ phía người thân và gia đình cho các kế hoạch đang tiến hành. Thời gian này, tuổi Thân nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày thuận lợi nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Những người đang làm ăn xa quê thì được quý nhân giúp đỡ, nên giao lưu với người hơn tuổi mình. Các bạn đang có ý định tập tành buôn bán trong thời gian tới hãy tham khảo ý kiến bạn bè đi trước, họ sẽ đưa ra lời khuyên tốt cho bạn.

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