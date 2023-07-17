Đúng 17h07 ngày 17/7: 3 con giáp vượt qua tai ương, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn chẳng ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 00:59

Hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đương đầu với không ít căng thẳng. Có những việc không như ý xảy ra do sự bất cẩn của người khác nhưng bản mệnh lại là người phải chịu trách nhiệm và phải tự tháo gỡ vấn đề nên khó tránh cảm giác bức bối. Đừng vì muốn thể hiện cái tôi mà để mọi việc đi quá xa, nhất là không nên tranh cãi với cấp trên. Đừng tỏ ra cố chấp và cứng đầu vào lúc này không phải là thời điểm phù hợp.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia. Nhiều bí mật quá có thể làm nảy sinh những nghi ngờ phá hủy mối quan hệ của hai người.

Đúng 17h07 ngày 17/7: 3 con giáp vượt qua tai ương, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn chẳng ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nguy cơ vướng tai bay vạ gió. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo, tránh cãi vã hay va chạm với người khác thì mới tìm được cơ hội để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tài lộc dù vẫn kiếm được không ít nhưng con giáp này khó giữ được trong tay. Tiền bạc đến rồi lại đi, tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn, không thể không chi tiền ra để giải quyết ổn thỏa. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tập trung làm ăn thì sẽ tốt hơn.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Tuất có nhiều điểm sáng. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất. Đôi bên đã hiểu nhau hơn và ai cũng biết cách để nhường nhịn nửa kia, giữ mối quan hệ bền vững.

Đúng 17h07 ngày 17/7: 3 con giáp vượt qua tai ương, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn chẳng ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã có đôi có cặp rất tôn trọng nửa kia của mình nên luôn hỏi ý kiến của đối phương trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Mối quan hệ của hai người vô cùng bình đẳng và ổn định. Người độc thân hãy thử nhìn xung quanh để có thể nhận ra ai là người đang quan tâm đến mình. Bạn nên cho đối phương một cơ hội để tiến lại gần mình hơn, đừng bỏ lỡ những mối lương duyên mà ông trời đã sắp đặt nhé.

Kiếp Tài ngăn trở, nếu có quan điểm hay suy nghĩ gì, bản mệnh nên nói ra để mọi người cùng biết và có hướng giải quyết. Giấu suy nghĩ trong lòng và tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn cảm thấy rất căng thẳng đấy.

Đúng 17h07 ngày 17/7: 3 con giáp vượt qua tai ương, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên rực rỡ, cuộc sống viên mãn chẳng ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thậm chí đó đều là những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, họ cần phải cẩn trọng bởi tiền họ có thể kiếm được nhiều trong thời gian ngắn thì nó cũng có thể nhanh chóng ra đi.

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