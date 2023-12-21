Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12: 3 con giáp làm gì cũng thuận, nằm êm ấm trên đống tiền, hỷ sự hảo duyên, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài vận hanh thông viên mãn, làm ăn xuôi chèo mát mái đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sinh ra đã rất tự tin và hiếu thắng. Cách đối nhân xử thế của họ khá chín chắn và ổn định, lại rất hay suy xét cho người khác.

Vì vậy, con giáp này thể hiện rất tốt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12 họ sẽ có cơ hội thăng tiến thuận lợi, nhanh chóng từ biệt cuộc sống nghèo khó, áp lực cũng sẽ ngày càng ít đi.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần sẽ khởi nghiệp bằng chính năng lực của bản thân, gây dựng từ những viên gạch đầu tiền và khiến cho mọi việc thật hoàn hảo.

Những người này cũng có thể nhân cơ hội này để tiếp cận những mục tiêu mới, giúp cuộc sống của mình trở nên rạng rỡ hơn.

Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12: 3 con giáp làm gì cũng thuận, nằm êm ấm trên đống tiền, hỷ sự hảo duyên, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ gặp được cát tinh Thực Thần. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay nghề tự do đều rất may mắn. Sự xởi lởi của bạn sẽ giúp bạn có được những mối làm ăn quý giá.

Tuổi Tý nếu đang làm ăn xa sẽ được quý nhân phù trợ. Bản thân họ cũng rất chăm chỉ và nỗ lực nên được trời thương, tài lộc dồi dào.

Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12, những người tuổi Tý đang đi xin việc, đề xuất tăng lương, thăng chức hay có thi cử thì sẽ nhận được tin vui. Bạn cũng có thể gặp những tin tốt về tiền bạc, chẳng hạn như nhận được một khoản thưởng nóng từ cấp trên.

Về mặt tình cảm, tuổi Tý dễ gặp được người như ý hoặc được người khác để ý. Nếu còn đang độc thân thì đây là cơ hội vàng để bạn tìm được một nửa của mình. Còn với những tuổi Tý đã có gia đình thì bạn sẽ nhận được niềm vui từ con cái.

Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12: 3 con giáp làm gì cũng thuận, nằm êm ấm trên đống tiền, hỷ sự hảo duyên, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một trong những con giáp viên mãn nhất đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12. Có cục diện Tam Hội che chở, tất cả các hạng mục công việc đều đã được xử lý ổn thỏa xong xuôi từ trước đó, đây đều là những việc nằm trong kế hoạch từ trước đó nên bạn không gặp bất cứ sự lúng túng nào, thoải mái đón quãng thời gian an lành.

Cát khí lan tràn cũng giúp tuổi Dần không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc. Bạn biết cân đối chi tiêu để vừa thoải mái mua sắm lại vừa không rơi vào cảnh tài chính eo hẹp. Thu nhập từ công việc chính đủ để bạn tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian vui vẻ này.

Đúng 17h chiều thứ Năm ngày 21/12: 3 con giáp làm gì cũng thuận, nằm êm ấm trên đống tiền, hỷ sự hảo duyên, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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