Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, giàu càng thêm giàu

Tử vi hôm nay ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn biết cách cư xử với mọi người.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ hiểu chuyện, làm việc rất có bản lĩnh, ai cũng nể phục.

Tài lộc: Tài lộc rất biết cách vận dụng vào những dự án mới.

Sức khoẻ: Phát triển tư duy tốt, luôn làm việc cởi mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thìn giành lại được quyền lợi. Những người đang theo đuổi con đường học hành sẽ gặp quý nhân. Nhưng nếu như bản mệnh muốn thăng tiến nhanh hơn nữa thì cần sự dứt khoát và nhanh nhẹn thì mới có cơ hội.

Tài lộc cũng không đến nỗi tệ, tuổi Thìn xử lý khéo léo, giải quyết mọi vấn đề nảy sinh bất ngờ liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có thể tìm hiểu thông tin và đầu tư tiền bạc để ngày càng sinh sôi nảy nở hơn nữa nhưng đừng ham tiền lớn.

Tình cảm tốt đẹp, vì thế tuổi Thìn hãy can đảm ngỏ lời khi có tình cảm với ai đó, thà bị từ chối còn hơn để mai này tiếc nuối vì không còn cơ hội nói ra. Con giáp này nhận được sự quan tâm của nhiều người hơn nhờ tính tình hòa đồng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ khiến ai cũng thoải mái.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có vận trình vô cùng suôn sẻ. Con giáp này làm gì cũng có thể thu về thành quả tốt đẹp. Bản mệnh là người làm việc có kế hoạch, biết thu xếp mọi thứ một cách chu toàn. Các nhiệm vụ được giao vào tay người tuổi Sửu đều sẽ được thực hiện một cách chỉn chu, không sợ sai sót.

Đây là thời điểm tuổi Sửu có thể tiếp xúc với nhiều dự án mới. Thông qua những dự án này, bản mệnh học được khá nhiều điều hay, trau dồi thêm kiến thức và năng lực của bản thân.

Tuổi Sửu đón tài lộc vượng phát, thu nhập dự báo sẽ tăng lên. Bản mệnh có vị trí vững chắc trong công việc, thành công đạt được ngày một rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.