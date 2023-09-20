Đúng 12h hôm nay, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp đắc tài đắc lộc, làm 1 hưởng 10, đổi đời ngoạn mục

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường xuyên đạt công việc cao, ai cũng ngưỡng mộ.

Công việc: Người tuổi Tuất công việc yêu cầu khá cao, ai cũng ngưỡng mộ bạn với phong cách làm việc tốt.

Tài lộc: Không thể để bản thân có nguồn tài chính chưa ổn định, dễ ảnh hưởng xấu đến nợ.

Sức khoẻ: Đeo kính râm, cẩn thận đau mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn nên đỡ áp lực hơn. Con giáp này được đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được. Bản mệnh uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Tiền bạc cũng may mắn nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Tuổi Sửu luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh.

Vận trình tình cảm có chiều hướng đi lên. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Bằng chính sức hút của mình con giáp này đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của tuổi Sửu khiến mọi người phải nể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng hôm nay 20/9, cánh cửa tài lộc sẽ rộng mở với người tuổi Mão. Bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực, được quý nhân hết lòng nâng đỡ. Con giáp này chỉ cần biết cách nắm bắt cơ hội là có thể thu về tiền của dồi dào.

Người làm việc kinh doanh có vận trình khởi sắc, buôn may bán đắt. Tiếng lành đồn xa, khách hàng cũng tự tìm đến với người tuổi Mão.

Nhìn chung, người tuổi Mão làm ăn phát đạt, tiền của liên tục chảy vào túi, không lo thiếu tiền của.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.