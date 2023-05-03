Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 03/05/2023: 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, một bước lên mây, liên tục ăn lộc

Ngày này thuận lợi cho việc thi cử, xin việc, đòi quyền lợi trong công việc của Thìn vì Chính Ấn chiếu vận. Nếu muốn mọi việc trong thời gian tới hanh thông bạn phải có ý chí, không được cả nể bất kỳ ai trong cơ quan.

Quả là con giáp có cuộc sống tuyệt vời, đường tiền bạc Thìn cũng may mắn nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hôm nay, bạn có thể nhận được những gợi ý hợp tác mới, đây sẽ là động lực đánh thức tiềm năng kiếm tiền của bạn đó.

Nhờ Lục Hợp chỉ đường dẫn lối nên Thìn sống rất biết điều, khá tâm lý trong chuyện bạn bè, yêu đương. Bạn không bao giờ để ai phải thiệt khi chơi với mình. Yêu đương thì rạch ròi, luôn nhận phần thiệt về phía mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày này thuận lợi cho việc thi cử, xin việc, đòi quyền lợi trong công việc của Thìn vì Chính Ấn chiếu vận. Nếu muốn mọi việc trong thời gian tới hanh thông bạn phải có ý chí, không được cả nể bất kỳ ai trong cơ quan.

Nhờ Lục Hợp chỉ đường dẫn lối nên Thìn sống rất biết điều, khá tâm lý trong chuyện bạn bè, yêu đương. Bạn không bao giờ để ai phải thiệt khi chơi với mình. Yêu đương thì rạch ròi, luôn nhận phần thiệt về phía mình.

Quả là con giáp có cuộc sống tuyệt vời, đường tiền bạc Thìn cũng may mắn nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hôm nay, bạn có thể nhận được những gợi ý hợp tác mới, đây sẽ là động lực đánh thức tiềm năng kiếm tiền của bạn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi làm việc nhanh, hiệu quả, thường xuyên có nhiều sáng kiến hay.

Công việc: Người tuổi Mùi tự tin trong giao tiếp, làm việc nhanh, hiệu quả giúp công ty đạt doanh số cao.

Tình duyên: Tình cảm của bạn phát triển từ từ, cả hai chưa có những bước tiến phát triển mới trong thời gian tìm hiểu nhau.

Tài lộc: Tiền lương nhận được cao gấp ba tháng trước.

Sức khỏe: Ăn chậm, nhai kĩ giúp bạn có dạ dày khỏe hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm