Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 8/3/2024, 3 con giáp lộc về bất tận, tiền bạc dồi dào, sớm thành đại gia, thoát kiếp nghèo khổ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 12:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán sẽ gặp may mắn về tài lộc, làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tý 

Tử vi thứ Sáu 8/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thích cảm giác mới lạ khi bên cạnh người yêu. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý tận dụng cơ hội mới và hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp để đạt được thành công.

Tình cảm: Bạn là người thể hiện tình cảm của mình một cách trung thực và nồng nhiệt.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết bảo vệ nguồn thu nhập của bạn bằng cách quản lý tài chính một cách có trách nhiệm.

Sức khoẻ: Tránh căng thẳng bằng cách thực hiện các hoạt động giảm stress như yoga hay thiền.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 8/3/2024, 3 con giáp lộc về bất tận, tiền bạc dồi dào, sớm thành đại gia, thoát kiếp nghèo khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão thông minh, tinh tế và giỏi ăn nói nhưng lại bị đánh giá là người khá “nhu nhược", dễ bị lợi dụng và không dám mạo hiểm. Cũng vì thế mà họ hiếm khi nắm bắt được các cơ hội “Trời ban" để đổi đời. Thời gian này, tuổi Mão có thể liên tiếp đón nhận tin vui và thu hút may mắn, tài lộc vào cửa.

Với năng lực “không phải dạng vừa” của mình, người tuổi Mão sẽ có tiền bạc chảy về túi ào ào như thác. Thu nhập tăng đột biến cũng là tiền đề quan trọng để con giáp này bước vào những tháng suôn sẻ, giàu sang tiếp theo của năm 2024. Với tuổi Mão đang tìm việc làm, họ nên học thêm các kỹ năng mềm và đặt niềm tin vào bản thân chứ không nên lo lắng hay bỏ cuộc.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 8/3/2024, 3 con giáp lộc về bất tận, tiền bạc dồi dào, sớm thành đại gia, thoát kiếp nghèo khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu 8/3/2024 mang đến cho tuổi Sửu may mắn không nhỏ về đường tài lộc. Con giáp này có thể tìm được những đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi khả quan. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thấy mọi chuyện suôn sẻ mà sinh ra chủ quan quá mức.

Trong sự tin tưởng vẫn cần giữ lại một chút đề phòng, cân nhắc thật kỹ để tránh tình huống xấu nhất, bị lừa gạt mà chẳng hề hay. Ngũ hành Thổ Thủy xung khắc dự báo vận trình tình cảm của tuổi Sửu có dấu hiệu rạn nứt, có thể là bất hòa với người thân hoặc cũng có thể xảy ra cãi vã với nửa kia.

Mọi việc đều có thể giải quyết khi con giáp này và đối phương cố gắng nhẫn nhịn và đặt bản thân vào vị trí của nhau. Đừng để những bất đồng ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Người độc thân hãy chủ động hơn để tăng sự kết nối với mọi người, giúp nhân duyên của mình thêm thắm sắc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu 8/3/2024, 3 con giáp lộc về bất tận, tiền bạc dồi dào, sớm thành đại gia, thoát kiếp nghèo khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

Theo tử vi dự đoán, 2 con giáp sau ngồi không cũng có lộc to, ngày càng thăng hoa viên mãn.

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