Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (28/7/2023): Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, nhanh chóng giàu có hơn người

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, tuổi Mùi có sự quyết tâm trong lĩnh vực hiện tại mà bản thân đang theo đuổi. Bản mệnh làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao trong ngày đều hoàn thành sớm hơn dự định cho nên được đánh giá khá tích cực.

Ngược lại, vận trình tình duyên của tuổi Mùi lại bị ảnh hưởng khá nhiều, nếu còn độc thân thì bản mệnh vẫn lận đận, chưa có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp cho mình. Người có đôi có cặp không có tiến triển gì mới, tình cảm vẫn đều đều.

Vận trình tài lộc khá vượng sắc, tiền bạc ào ào về túi, chuyện kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc. Tuy nhiên con giáp này cũng nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp để giữ được tiền dài lâu, tránh để xảy ra tình trạng kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước vào cuối ngày, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn may mắn tìm được người yêu thương và chăm sóc.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Thìn đang sáng tạo, luôn tạo ra nhiều sự kiện hấp dẫn.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bản thân bạn luôn được người yêu chăm sóc, yêu chiều.

Tài Lộc: Về tài chính, hôm nay vận may tài lộc đủ đầy, bạn thoải mái chi tiêu sinh hoạt.

Sức Khoẻ: Tránh căng thẳng, nên thiền để bản thân được bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!