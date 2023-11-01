Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp vạn sự may mắn, ăn nên làm ra, tình tiền đỏ rực, phú quý chẳng cần lo nghĩ

Tử vi hôm nay ngày 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có niềm vui bất ngờ vào cuối ngày.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn đã miệt mài làm việc chăm chỉ, cố gắng nỗ lực cho tương lai của cả hai.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay đã cố gắng rất nhiều, chịu khó tìm hiểu các công việc liên quan.

Tài lộc: Tài lộc không chỉ có nỗ lực, bạn chú trọng học cách đầu tư bản thân nhiều hơn.

Sức khoẻ: Bộ môn thể thao nhẹ nhàng cho bạn thời gian rèn luyện cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp vượng quý nhân tháng 11 nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc thì đừng ngần ngại mở lời nhờ bạn bè, người thân. Chắc chắn, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực của mọi người xung quanh, nhanh chóng đạt được mục tiêu mình xác định.

Không chỉ vậy, người tuổi Tuất còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi trong những cuộc họp, hội thảo,… Đối với người tuổi Tuất đây chính là cơ hội quý báu để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Vì vậy cần nhanh chóng nắm bắt ngay.

Những người đang theo đuổi con đường học hành, nghiên cứu nhờ sự giúp đỡ của thầy cô mà điểm số cải thiện đáng kể. Bản mệnh có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh chóng, cộng với tinh thần siêng năng và tự giác nên sẽ có thu hoạch tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 1/11/2023 hôm nay, tuổi Sửu nên dành thời gian để quan tâm tới người thân trong gia đình. Việc giúp đỡ về khía cạnh tinh thần cho họ rất quan trọng.

Con giáp này cảm thấy lo lắng, run sợ. Dù trong công việc hay đời sống cá nhân, sự tự tin là mấu chốt để bản mệnh bứt phá. Bớt cầu toàn và yêu thương bản thân nhiều hơn, sẽ thấy con đường trước mắt không hề gập ghềnh.

Bản mệnh có thể nhận được những cơ hội tăng thu nhập, thăng tiến, tích lũy tài sản và địa vị. Tuy nhiên, đây không phải là thời gian phù hợp để đưa ra các quyết định quan trọng về tài chính, bởi bản mệnh có thể vấp phải sai lầm, dẫn đến tổn thất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.