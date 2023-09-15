Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (16/9/2023): 3 con giáp gặp thời vượng phát, tiền rơi trúng đầu, ngồi không cũng hưởng lộc

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 16/9/2023, tuổi Dần thông minh, sáng dạ, nhanh nhảu. Những người đang theo đuổi con đường học tập, thi cử, đòi lại quyền lợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa. Tuy nhiên cách làm việc của bản mệnh còn hơi cổ hủ, cứng nhắc, cần thay đổi để đi xa hơn nữa.

Cục diện có một phen lao đao vì tình cảm, bạn bè. Vợ chồng dễ cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt không đáng để nói. Khi bản mệnh nhận ra bộ mặt thật của ai đó, bản mệnh sẽ sốc trong khoảng thời gian ngắn nhưng rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.

Tài lộc có dấu hiệu bấp bênh, tuổi Sửu nên hết sức lưu tâm. Hãy cân nhắc thật kỹ càng mọi vấn đề về tài chính, không nên nghe theo lời xúi giục, đường mật của những kẻ không đáng tin mà khiến tiền mất tật mang bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến là người hào phóng, tốt bụng, luôn đối xử với người khác bằng cái tình, cái tâm của mình. Hai tháng tới, là thời điểm tài vận của bạn thăng hoa. Bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn làm tin cậy và nhận được khá nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư hái ra tài lộc.

Người tuổi Thìn sẽ khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của những quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe, tránh uống rượu bia quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 16/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có những công việc ổn định, giờ là lúc bạn tìm tình yêu phù hợp với bản thân.

Công việc: Công việc người tuổi Thân vận trình công danh ổn định, những dự án lớn lần lượt được mang về bởi bạn, nên công ty đang củng cố vị trí dành riêng cho bạn.

Tình duyên: Tìm người bạn đời đúng gu, phù hợp với gia đình và tính cách cả hai khá tương đồng.

Tài lộc: Thu nhập đang ổn định, lương bổng mỗi tháng đều đặn, không có gì lo lắng.

Sức khỏe: Hạn chế ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.