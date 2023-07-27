Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (28/7/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, cần chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 28/7/2023 hôm nay, tuổi Sửu dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Những quan điểm của đôi bên trái ngược nhau và con giáp này không được phép làm những việc mình đã đề xuất. Điều này khiến bản mệnh vô cùng ức chế.

Con giáp này được nhắc nhở chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bản mệnh sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Tuổi Sửu làm cấp trên cũng thường dùng quyền hành của mình để bắt ép cấp dưới thực hiện theo yêu cầu của mình. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì về lâu về dài, bản mệnh sẽ làm mất lòng cấp dưới, gây ra sự chia rẽ trong tập thể.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang ngày mới, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Ngày mới, bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang buồn phiền chuyện tình yêu.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Thân công việc đều đặn, làm việc gì cũng nhìn trước ngó sau, cẩn thận.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn biết bản thân đang có những chuyện buồn, nhưng không thể chia sẻ được với ai.

Tài Lộc: Về tài chính, những thu nhập hiện tại đủ sức cho bạn nghỉ hưu.

Sức Khoẻ: Hãy tập thể thao đều đặn, ăn uống đầy đủ khi cơ thể suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!