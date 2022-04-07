Tuần nghỉ lễ vàng tháng 4, top 3 con giáp thảnh thơi "bung lụa" đón lộc ngập mặt, hưởng lây qua tháng mới

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 13:00

Bước vào tuần nghỉ lễ, những con giáp dưới đây gặp đúng vận may, không ai bì lại.

Tuổi Mùi

Tuần nghỉ lễ vàng tháng 4, top 3 con giáp thảnh thơi 'bung lụa' đón lộc ngập mặt, hưởng lây qua tháng mới - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Tuần nghỉ lễ người tuổi Mùi được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc càng hanh thông. Vận khí tháng 4 của người tuổi Mùi cực vượng, vận may tới nhanh, tài vận hanh thông, có nhiều thời gian cho việc kiếm tiền...

Trong năm Nhâm Dần, người tuổi Mùi có vận trình tài lộc tốt, được các sao tốt chiếu mệnh mang lại may mắn nên có hứng khởi để phát huy thế mạnh, nỗ lực trong sự nghiệp của mình và gặt hái được nhiều thành công.

Theo tử vi, người tuổi Mùi chuẩn bị có hỷ sự đến nhà, vận tình duyên đã đến với con giáp rất gần. Nếu còn độc thân người tuổi Mùi dễ nhận được sự ưu ái từ người khác phái, sẽ gặp được “nửa kia” như ý, có được cái kết đẹp trong tương lai gần, dễ có hỉ sự, cuộc sống thêm phần viên mãn.

Nếu người tuổi Mùi đã có gia đình có thể loại bỏ khúc mắc, gần gũi với người thân hơn, và khoảng thời gian này gia đình người tuổi Mùi cũng sẽ có nhiều tin vui. Người đã có đôi có cặp dễ có tin vui bầu bí.

Người tuổi Mùi vốn sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng, cộng với sự thông minh và tài giỏi thiên phú nên con đường tài lộc, tìm kiếm vận may, làm giàu... của người tuổi Mùi rất suôn sẻ, dễ dàng kiếm được nhiều tiền và là con giáp kiếm bộn tiền nhất tháng 4 này.

Vận trình của người tuổi Mùi tháng này hanh thông hơn nhiều tháng trước. Tuy phải nỗ lực hơn gấp bội, nhưng người tuổi Mùi vẫn không ngừng vươn lên và hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp...

Người tuổi Mùi vốn chịu khó, thích “ăn chắc mặc bền”, thích ổn định và không ngại khó, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và biết giữ chữ tín... Dù tháng 4 tài lộc dồi dào, phong phú nhưng người tuổi Mùi cần có kế hoạch cho tương lai chứ đừng làm việc chủ quan, cảm tính, cần biết đủ, không nên tham quá.

Tuổi Tuất

Tuần nghỉ lễ vàng tháng 4, top 3 con giáp thảnh thơi 'bung lụa' đón lộc ngập mặt, hưởng lây qua tháng mới - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Người tuổi Tuất linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình. Năm 2022 người tuổi Tuất gặp Thái Tuế, nhưng đường tài lộc vẫn hanh thông, công việc như ý.

Theo tử vi thì người tuổi Tuất độc lập, cá tính, ham thích sáng tạo, có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên sớm có được những gì mong muốn, hiện thực hóa ước mơ. Dù là đàn ông hay đàn bà thì người tuổi Tuất cũng từng bước tự lập vươn lên.

Trong tuần nghỉ lễ tới, người tuổi Tuất là con giáp rất may mắn, quơ tay là có tiền, được nhiều lộc trời, được thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý.

Nhờ vận số năm tốt, lại rất có ý thức về tiền bạc, giỏi lập kế hoạch vận thế người tuổi Tuất càng vượng, gặp vận may, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ và hầu hết người tuổi Tuất có thể tiết kiệm được một khoản.

Không những thế trong vòng 180 ngày tới người tuổi Tuất có thần Tài gia hộ, có nhiều may mắn, gặp hung hóa cát, làm gì cũng thuận lợi, chạm tay tới những thành công vang dội, bứt phá bất ngờ, thu hút vô vàn tài lộc, sung túc.

Người tuổi Tuất làm kinh doanh buôn bán có cơ hội kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương bổng cuộc sống viên mãn.

Cũng có chút khủng hoảng gây một số thiệt hại về tài chính, nhưng vẫn không thể sánh được với vận thế may mắn của người tuổi Tuất.

Tuổi Hợi

Tuần nghỉ lễ vàng tháng 4, top 3 con giáp thảnh thơi 'bung lụa' đón lộc ngập mặt, hưởng lây qua tháng mới - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Nếu vận thế trước của người tuổi Hợi nhiều trở ngại, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an thì tuần nghỉ lễ tới người tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn các tháng trước rất nhiều, áp lực trong công việc giảm đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi của người tuổi Hợi cho thấy trong 3 tháng tới phúc vận của người tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc hanh thông, công danh phát đạt, có cơ hội làm ăn lớn bất ngờ nâng cao tài lộc.

Chuyện tình duyên cũng rất may mắn, người tuổi Hợi độc thân thì thời gian này có thể tìm được "một nửa" của mình, người tuổi Hợi đã có gia đình thì thêm gắn bó hạnh phúc.

Không những thế trong 6 tháng tới người tuổi Hợi có thể sở hữu khối tài sản lớn. Chỉ cần người tuổi Hợi chăm chỉ và chú tâm, hy sinh thời gian mà làm tốt công việc, phát huy hết thực lực, đầu tư hợp lý thì tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao.

Tử vi (1-7/5), 5 con giáp được thần tài ưu ái phát thẻ vàng vào vòng chung kết con giáp may mắn

Tử vi (1-7/5), 5 con giáp được thần tài ưu ái phát thẻ vàng vào vòng chung kết con giáp may mắn

Tuần lễ đầu tiên của tháng 5, những con giáp này đổi vận được thần tài ưu ái phát thẻ vàng vào top những con giáp may mắn nhất tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tuần nghỉ lễ top 3 con giáp may mắn tuần nghỉ lễ tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng