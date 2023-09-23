Tuần mới đến (25/9 - 1/10), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 08:55

Sang tuần mới đến, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang số may mắn luôn được Trời Phật ban phước lành, đây cũng chính là lý do tại sao mà tuổi Thìn được mệnh danh là con giáp được Thần Tài bảo hộ. Cùng với sự giúp đỡ của quý nhân và vận may vốn có, con giáp này chẳng phải ngần ngại hay chùn bước khi đứng trước khó khăn thách thức. Sự xuất hiện của quý nhân trong thời gian sắp tới cũng giúp bản mệnh gỡ bỏ được khá nhiều rắc rối trong vấn đề công việc và tài chính.

Trong tuần mới đến, vận thế của Thìn sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Với công việc, bản mệnh gặp được nhiều thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên khen thưởng, tiền ùa vào ví. Tình cảm của Thìn cũng nở hoa, 2 bạn hạnh phúc viên mãn, nên dành thời gian bên nhau nhiều hơn nhé!

Tuần mới đến (25/9 - 1/10), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh ra đã mang trí tuệ thông minh, số mệnh phú quý bởi vậy mà lúc nào cũng gặp may mắn về đường tài vận. Vận trình của con giáp này ngày càng được thăng tiến vượt bậc cả về tiền tài lẫn sự nghiệp. Tuổi Sửu cũng chính là một trong những con giáp đổi vận phú quý trong tuần mới đến. Trên con đường vận thế của người tuổi Sửu sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ, cuộc sống nở hoa bất ngờ.

Bất kể là trong công việc hay tình cảm người tuổi Sửu đều được Trời Phật ban phước lành, gặp nhiều may mắn. Trong môi trường làm việc, nhờ những kết quả tốt mà bản mệnh được cấp trên ưu ái, giao cho những trọng trách quan trọng tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển rực rỡ. Chuyện nhân duyên lứa đôi cũng được nở rộ, ngập tràn tin vui, có thể đón thêm thành viên mới.

Tuần mới đến (25/9 - 1/10), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng chính là một trong những con giáp may mắn trong tuần mới đến. Vận đỏ của bản mệnh tăng lên theo cấp số nhân, không chỉ trong chuyện tình duyên mà còn cả vấn đề tiền bạc. Những khoản đầu tư trước đó dần tới hồi thu về lợi nhuận, những cố gắng trong công việc cũng được ghi nhận và gặt hái được kết quả tốt. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài chính của bản mệnh cũng được đôi phần thăng hoa.

May mắn nối tiếp may mắn, tài chính của những chú chuột được cải thiện rõ rệt. Bỏ qua khoảng thời gian khó khăn và đau đầu vì tiền, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui tài lộc, tăng lương tăng thưởng là điều nằm trong tầm tay bạn. Hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển trong tương lai và trở thành con giáp phát tài phát lộc nhé!

Tuần mới đến (25/9 - 1/10), chúc mừng 3 con giáp may mắn xoay chuyển tình thế, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tài vận thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mùi mưu sự tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc

Tử vi thứ Ba ngày 12/9/2023 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Mùi mưu việc tất thành, cầu tài như ý, Mão - Thân cẩn trọng tiền tài, sự nghiệp dễ xuống dốc.

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