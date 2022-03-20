Tuần mới (21/3 - 27/3) hoan hỉ, tài lộc bất ngờ, 3 con giáp có khả năng gom tiền vàng về túi, phú quý vẻ vang hơn người

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 17:20

Bước sang tuần mới, 3 con giáp này thay cơ đổi vận, rũ sạch vận đen đeo bám và phất lên thành đại gia tiền tỷ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão tâm tính hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Họ luôn nỗ lực hết mình để hường tới cuộc sống đủ đầy. Thực tế họ không phải là người có tham vọng quá lớn. Người tuổi Mão mưu cầu một cuộc sống ổn định, bình yên.

Theo tử vi tuần mới, bản mệnh được Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Mão làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có thể gia tăng thu nhập. Chuyện làm ăn nhiều phần suôn sẻ hơn những con giáp khác. Bản mệnh còn có thể được quý nhân đem đến những cơ hội làm ăn tốt đẹp trong tương lai.

Tuần mới (21/3 - 27/3) hoan hỉ, tài lộc bất ngờ, 3 con giáp có khả năng gom tiền vàng về túi, phú quý vẻ vang hơn người - Ảnh 1
Tử vi tuần mới, người tuổi Mão làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có thể gia tăng thu nhập - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần mới tới, người làm công ăn lương được cấp trên dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ hết mình vì công việc. Những ai theo đuổi kinh doanh nhận hợp đồng mới, cơ hội nằm trong tầm tay. Nếu bạn thực sự có ý định đầu tư thêm thì nên tính ngay từ bây giờ nhé.

Tình yêu của bạn cũng khá tốt, có thể coi đó là động lực, niềm tin để phấn đấu hết mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cơ hội đang ở trước mắt. Nếu gặp khó quá thì sẽ có người thân và bạn bè lập tức đưa tay hỗ trợ.

Tuần mới (21/3 - 27/3) hoan hỉ, tài lộc bất ngờ, 3 con giáp có khả năng gom tiền vàng về túi, phú quý vẻ vang hơn người - Ảnh 2
Trong tuần mới tới, người làm công ăn lương được cấp trên dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ hết mình vì công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Tử vi tuần mới cho hay, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Công việc tưởng rằng sẽ giậm chân tại chỗ nhưng bất ngờ thuận lợi và giúp tinh thần tuổi Dậu phấn chấn và thoải mái hơn. Con giáp này sẽ gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Cơ bản, vận trình của Dậu rất tươi sáng, bạn hãy sẵn sàng để đón nhận toàn tin vui.

Tuần mới (21/3 - 27/3) hoan hỉ, tài lộc bất ngờ, 3 con giáp có khả năng gom tiền vàng về túi, phú quý vẻ vang hơn người - Ảnh 3
Tử vi tuần mới cho hay, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần vì được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trên đường công danh, sự nghiệp.

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