Tuần đầu tiên tháng 8, 3 tuổi này lúc trước cực khổ bao nhiêu được đền đáp gấp đôi, tài lộc vượng phát, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 05:11

Trong tuần đầu tiên của tháng 8, 3 con giáp may mắn hứa hẹn có cuộc sống sung túc, đủ đầy, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, bạn còn là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến và dễ có được ánh nhìn thiện cảm từ cấp trên. 

Tử vi học có nói,trong tuần đầu tiên của tháng 8 con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Trước đó còn những khó khăn hay chuyện gì chưa giải quyết được đều sẽ xong xuôi hết trong giai đoạn tới đây.

Thậm chí, tuổi Mùi còn tự tìm được cho mình nhiều cơ hội đổi đời, phát tài. Từ giờ đến cuối tuần này, con giáp may mắn cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

con giap 1
Tử vi học có nói,trong tuần đầu tiên của tháng 8 con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp luôn có ý chí hơn người và không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, bạn luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Thậm chí là con giáp này sẵn sàng bị chỉ trích để tích thu thêm kinh nghiệm bổ ích để họ có thể tận dụng làm giàu trong tương lai. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian tới đây tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều vào các ngày tới. Sự nghiệp được cùng lúc cả đồng nghiệp và cấp trên công nhận thực lực, cơ hội lên chức sẽ sớm đến với bạn ngay thôi. 

Nhờ mọi việc thuận lợi mà vào giai đoạn tới đây tuổi Dần có cơ hội xây dựng cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh người thân và gia đình. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian tới đây tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều vào các ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết cách vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. 

Tử vi dự báo, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tuần đầu tiên của tháng 8. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian này bản mệnh gặp nhiều thuận lợi, quý nhân chỉ đường dẫn lối đến với các bản hợp đồng béo bỡ, tiền chảy về tài khoản liên tục. 

con giap 3
Tử vi dự báo, tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tuần đầu tiên của tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (1/8 - 3/8), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp sở hữu hào quang rực sáng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, giàu sang phú quý

Tử vi 3 ngày đầu tuần (1/8 - 3/8), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp sở hữu hào quang rực sáng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, giàu sang phú quý

Tử vi 3 ngày tới cho biết (1/8 - 3/8), có đến 3 con giáp may mắn sở hữu hào quang rực sáng, tiền bạc thu về nhét ngập két, sự nghiệp hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 8 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 9 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng