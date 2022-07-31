Tử vi 10 ngày đầu tiên tháng 8/2022, nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp đạp trúng 'hố vàng', hào quang chiếu mệnh, sự nghiệp bay cao, tài lộc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 22:05

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được nhà tiên tri mù dự đoán đạp trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến ngút trời, tài lộc chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày đầu tiên của tháng 8/2022 con đường hậu vận của người tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng. Nhiều cơ hội trời ban đã đến với con giáp may mắn. Mặc cho khoảng thời gian trước đó bạn liên tục gặp phải những chuyện đen đủi và thường không gặp may trong các dự án đầu tư kinh doanh gần đây nhưng tuổi Dậu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc nên mọi sự cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng trong khoảng thời gian tới. 

Có thể nói, công việc làm ăn của con giáp này sẽ tốt hơn, đơn hàng nhiều, khách hàng đông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn sẽ có vụ mùa bội thu. Không những có sự nghiệp vượng phát, bản mệnh cũng có chuyện tình duyên nồng thắm.

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Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày đầu tiên của tháng 8/2022 con đường hậu vận của người tuổi Dậu được dự đoán sẽ có thu nhập tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được nhà tiên tri mù dự đoán trong 10 ngày tới sẽ vô cùng may mắn khi có quý nhân phù trợ, vận tài lộc khởi sắc. Người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Đường công danh sự nghiệp cũng có tin vui, tuổi Thân có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Có thể sẽ có xích mích giữa các thành viên trong dòng họ. Con giáp nên nhanh chóng giải quyết để tránh những hiểu lầm sâu hơn.

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Người tuổi Thân được nhà tiên tri mù dự đoán trong 10 ngày tới sẽ vô cùng may mắn khi có quý nhân phù trợ, vận tài lộc khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của tuổi Sửu ngày càng mở rộng, không những được thăng chức mà còn có cơ hội lớn được đề xuất lương thưởng trong thời gian tới. 

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Điều này giúp cho cuộc sống gia đình ngày càng gắn kết hơn khi không còn phải lo toang chuyện tiền bạc nữa. 

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Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp trúng thưởng đặc biệt, của cải tăng dần, sự nghiệp thắng tiến, vận trình làm giàu hanh thông, suôn sẻ

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng, 3 con giáp trúng thưởng đặc biệt, của cải tăng dần, sự nghiệp thắng tiến, vận trình làm giàu hanh thông, suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn trúng thưởng đặc biệt, tiền tỷ trong tầm tay, sự nghiệp thăng hạng, cuộc sống thư thả, muốn gì cũng có.

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