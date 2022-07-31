Trúng số độc đắc ngày 1/8/2022: 3 con giáp trúng 'quả đậm', tiền tài đủ đầy, cuộc sống giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 11:11

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai 1/8/2022 có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đổi đời, đường công danh sự nghiệp bay cao, cuộc sống đủ đầy, không lo chuyện kinh tế.

Tuổi Tỵ

Trong khoảng thời gian vừa qua, người tuổi Tỵ trải qua những giây phút gặp phải vận đen, làm gì cũng gặp tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai 1/8/2022 con đường tài lộc của con giáp may mắn dần cải thiện. Họ được quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng bắt đầu cơ hội làm ăn mới. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, dự án mới.

Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống con vật nuôi, cây trồng mới. Nếu nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với mình, tuổi Tỵ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thu nhập từ đó cao hơn trước rất nhiều.

con giap 1
Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai 1/8/2022 con đường tài lộc của con giáp may mắn dần cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người sống độc lập, thông minh, thích sáng tạo, không thích dựa dẫm vào cha nên cuộc sống họ luôn có những thành tựu riêng. Tử vi dự đoán, con giáp này không ngừng tìm tòi, học hỏi và cố gắng nỗ lực bằng hết khả năng để xây dựng một cuộc sống sung túc mỹ mãn.

Đúng ngày mai 1/8/2022 tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp công việc của bạn ngày càng trở nên thuận lợi, mọi khó khăn trắc trở của tuần trước sẽ được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, tài vận cũng ổn định hơn.

Hơn nữa, số tiền người khác nợ bạn tưởng như mất rồi thì tự nhiên họ lại mang đến trả làm tài chính của bạn càng thêm nhiều. Có người còn giàu có nhờ trúng số độc đắc.

con giap 2
Đúng ngày mai 1/8/2022 tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp công việc của bạn ngày càng trở nên thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian trước đây mặc dù người tuổi Tỵ rất cố gắng trong việc kiếm tiền nhưng mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả như ý muốn. Đã có lúc tuổi Tỵ tỏ ra nản lòng và mong muốn buông xuôi tất cả. 

Tuy nhiên trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ có sự chuyển biến đáng kể do có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc. Tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng được quý nhân trợ giúp đem lại những cơ hội phát tài quý báu.

con giap 3
Tuy nhiên trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ có sự chuyển biến đáng kể do có tài tinh nhập mệnh, cát tinh soi chiếu nên tài vận khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Qua đêm nay, Thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 3 con giáp trúng số độc đắc tận 2 lần, tiền của không có chỗ để, sự nghiệp bay cao, vận may thăng hạng, làm gì cũng gặp thuận lợi

Qua đêm nay, Thần đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 3 con giáp trúng số độc đắc tận 2 lần, tiền của không có chỗ để, sự nghiệp bay cao, vận may thăng hạng, làm gì cũng gặp thuận lợi

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đến tận 2 lần, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, vạn sự bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 44 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn