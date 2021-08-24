Tuần cuối tháng 8/2021: Top 4 con giáp có tài vận thăng hoa, đón 'cơn mưa' tin vui tới tấp

Những ngày cuối tháng 8, vì được Thần Tài độ cho nên 4 con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều tin vui.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý hòa đồng, linh hoạt, rất nhạy bén với kim tiền, giỏi nắm bắt cơ hội đầu tư, nên nhanh chóng trở nên giàu có.

Tuần cuối cùng của tháng 8/2021, tài vận của con giáp này cực kỳ hanh thông, tin vui về tiền bạc liên tiếp kéo đến, việc đầu tư trước đây tưởng chừng bế tắc lại đem đến khoản thu bất ngờ, ngoài dự kiến.

2. Tuổi Dần

Người tuổi Dần trước đây do có hung tinh “Trầm Phù” và “Phi Liêm” nhập mệnh nên, làm việc gì cũng khó thành công, làm việc gì cũng khó kiếm thêm thu nhập.

Tuần cuối cùng của tháng 8/2021, khi được cát tinh “Thiên Mã” soi chiếu vận thế sẽ có sự đảo chiều.

Hơn nữa phúc khí, phúc báo liên tiếp kéo đến nên sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối tìm ra được cách thức, phương hướng cầu tài hợp lý đúng đắn giúp thu nhập tăng nhanh, cải thiện tình hình tài chính một cách rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Thìn

Tuần cuối cùng của tháng 8/2021, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Hà Hi”, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, hóa giải được những đen đủi thời gian trước đây

Trong thời gian này, vận thế khởi sắc, quý nhân tương trợ, nếu biết nắm bắt được thời cơ vàng và có kế hoạch tích lũy, thu chi, cân bằng hợp lý thì số tài sản, tiền bạc sẽ tăng lên rất nhiều lần, việc mua nhà tậu xe có thể được thực hiện dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Hợi

Thời gian trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh “Quán Tố”, nên người tuổi Hợi gặp nhiều điều đen đủi, cuộc sống cơ bản không được như ý.

Điều này sẽ được cải thiện vào tuần cuối cùng của tháng 8 khi cát tinh “Phúc Tài” “Quốc Ấn” nhập mệnh, không chỉ giúp cho việc kinh doanh hồng phát, thu về lợi nhuận cao, cuộc sống trở nên sung túc, đầy đủ.

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-cuoi-thang-8-2021-top-4-con-giap-co-tai-van-thang-hoa-don-con-mua-tin-vui-toi-tap-419964.html