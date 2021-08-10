Chuyên gia phong thủy gợi ý 9 điều nên làm trong tháng 7 âm lịch để bảo vệ tài lộc của gia đình nhưng rất ít người biết

Tâm linh - Tử vi 10/08/2021 00:01

Dân gian Việt Nam vốn quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch được gọi là "tháng cô hồn" nên thường truyền miệng nhau những điều nên làm để mang lại phúc khí, an nhiên cho cả gia đình.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian, có liên quan tới ma quỷ, tâm linh nên rất được người Việt coi trọng. Trong tháng 7, ngoài những lễ tiết cúng bái, chuyên gia phong thủy cũng khuyên mọi người nên làm những việc sau:

- Nên sắp xếp thời gian đi thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt. Vì tháng cô hồn còn gọi là Tết của người Âm. Nhưng trong năm nay, mọi người nên hạn chế vì tránh tập trung nơi đông người, đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19.

- Nên hạn chế sát sinh các con vật. Đặc biệt không ăn thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, cá chép trong tháng 7 âm.

- Nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này.

- Theo đức tin tôn giáo nào thì nên chăm chỉ trì tụng, đọc kinh kệ.

- Nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay với bạn bè đối tác.

- Nên tránh xa các cuộc xung đột.

-Nên cứu người khi gặp nguy cấp.

Chuyên gia phong thủy gợi ý 9 điều nên làm trong tháng 7 âm lịch để bảo vệ tài lộc của gia đình nhưng rất ít người biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 - Nên đi chùa chiền, nhà thờ cầu xin sức khỏe, cầu bình an, cầu siêu, nhưng năm nay thì hạn chế vì tránh tập trung nơi đông người. Tuyệt đối không tham gia các chuyến đi hành hương, hành trình tâm linh vào năm này vì mất an toàn trong mùa dịch Covid-19. Có thể phát tâm làm lễ cầu nguyện tại nhà, tại nơi cư trú vì thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

- Sau ngày 17 tháng 7 và vào đầu tháng 8 âm lịch, các gia đình nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của hồi khô, quế khô, xả, hương nhu, mùi thơm (hoặc lá bưởi) kết hợp rượu ngâm gừng (ngâm ít nhất 5 ngày) để thanh tẩy hoàn toàn cho ngôi nhà của mình. Điều này có tác dụng cân bằng sinh khí cho ngôi nhà. Kết hợp làm thơm và ấm áp nhà cửa, tăng cường năng lượng dương bằng cách xông nhà và xông tắm cho cơ thể. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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