Phụ nữ sở hữu tướng tay này kinh doanh buôn bán thu hái bộn tiền, sau tuổi 35 tài vận đầy ắp, đặc điểm cuối cực ít người có

Tâm linh - Tử vi 06/08/2021 06:29

Bàn tay nắm giữ vận mệnh của con người. Chỉ cần nhìn vào tướng tay của phụ nữ có thể đoán được phần nào cuộc sống của người đó.

Tướng bàn tay

Không nhiều người sở hữu tướng bàn tay phú quý. Người có lộc kinh doanh thường có ngón tay và bàn tay dài bằng nhau. Điều này tượng trưng cho phúc khí, tài lộc đều vượng. Đàn ông sở hữu tướng bàn tay này thường là những người đàn ông thành đạt, kinh doanh thuận lợi. Phụ nữ sở hữu tướng tay này thường là người giỏi làm lụng, vun vén, hậu vận sẽ đủ đầy.

Người sở hữu bàn tay dễ đổ mồ hôi thì trong cuộc đời phải bôn ba, vất vả. Trong khi bàn tay thơm tho, sạch sẽ là tướng tay của người giàu sang phú quý.

Phụ nữ sở hữu tướng tay này kinh doanh buôn bán thu hái bộn tiền, sau tuổi 35 tài vận đầy ắp, đặc điểm cuối cực ít người có - Ảnh 1
Người có lộc kinh doanh thường có ngón tay và bàn tay dài bằng nhau - Ảnh minh họa: Internet

 Mu bàn tay gân xanh lộ ra nhiều là tướng tay của người vất vả. Người có bắp thịt trên mu bàn tay rắn chắc thường mang số mệnh sung túc, nhiều tài khí. Người sở hữu bàn tay có khí sắc rõ ràng thì là người giàu có, buôn bán cực vượng.

Bàn tay hồng hào, nhuận sắc cũng là bàn tay của người có sức khỏe tốt, phúc lộc dồi dào, hậu vận vượng lộc. Người sở hữu bàn tay mềm mại trơn bóng thường mang số mệnh phú quý, cuộc sống ít âu lo. Bàn tay cứng khô, mỏng dẹt là tướng tay của người có số phận bần cùng khốn khó, chịu nhiều gian lao.

Tướng ngón tay

Những người giỏi kinh doanh buôn bán thường có ngón tay nhãn nhụi, nhón trỏ thẳng. Ngoài ra, họ thường có đốt thứ hai thon và dài, nhất là đốt thứ hai của ngón tay út.

Người sở hữu đầu ngón tay mảnh, thon gọn thường thông minh, tài giỏi, có tầm nhìn. Người sở hữu ngón tay lớn, thô là người đầu óc kém nhanh nhạy.

Người cao lớn mà ngón tay ngắn thì số vất vả gian nan. Trong khi người nhỏ, mảnh mai mà ngón tay dài thường khéo léo, nhiều phúc lộc. Ngón tay khép lại không có kẽ hở thì vượng tiền tài. Ngược lại, người sở hữu ngón tay khép lại mà nhiều kẽ hở thường là người tiêu pha hoang phí, khó giữ được tiền.

Gò Thủy Tinh thường nằm ở giữa ngón tay út và áp út. Người nào có ngôi sao hoặc hình vuông trên gò thủy tinh thường thành danh ở lĩnh vực y khoa, buôn bán, môi giới.

Phụ nữ sở hữu tướng tay này kinh doanh buôn bán thu hái bộn tiền, sau tuổi 35 tài vận đầy ắp, đặc điểm cuối cực ít người có - Ảnh 2
Gò Thủy tinh thường nằm ở giữa ngón tay út và áp út - Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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