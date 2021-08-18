Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này luôn rộng lòng giúp người, số mệnh định sẵn Thần tài theo bước, sau 35 tuổi giàu có rực rỡ

Những người phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này thì xác định cuộc đời sẽ thăng hoa, thập toàn thập mỹ.

Tháng 1 và tháng 4 âm lịch

Người sinh vào tháng 1 và tháng 4 âm lịch dễ hòa đồng và hào phóng, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Khi gặp chuyện, họ không chỉ đưa ra nhiều ý kiến ​​hay mà còn thực sự đóng góp chân thành, thậm chí có lúc còn chủ động nhiệt tình hỗ trợ tài chính cho người khác nên luôn được yêu mến.

Mặt khác, tính hài hước của họ cũng luôn tạo nên không khí vui vẻ và có nhiều bạn đồng hành trên mọi phương diện. Nhìn chung, cuộc đời họ trong lúc khó khăn đều được quý nhân giúp đỡ, giàu có hơn những người khác, không phải lo lắng về tiền của.

Tháng 3 và tháng 5 âm lịch

Những người sinh vào tháng 3 và 5 âm lịch, trời sinh tính tình dũng khí, thanh cao, luôn gây ấn tượng với người khác. Họ cũng thường là người có dung nhan ưa nhìn, nam thanh nữ tú. Trong đường đời, nhờ phúc khí lớn và tốt bụng mà họ gặp nhiều may mắn, triển vọng tương lai tươi sáng. Cuộc đời không phải lo nghĩ nhiều, dù làm trong ngành nghề nào cũng dễ thành công.

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Tháng 8 và tháng 10 âm lịch

Người sinh vào hai tháng 8 và 10 âm lịch tính cách rất lạc quan, hào phóng và bao dung độ lượng. Họ luôn nhẹ nhàng và không bao giờ nặng lời với người khác, biết đối nhân xử thế tương đối đúng mực. Khi gặp khó khăn trong sự nghiệp, họ có quý nhân giúp đỡ, bản thân ngày càng có nhiều tài lộc, cuộc sống khá hanh thông, ăn nên làm ra khiến ai cũng phát ghen.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy gợi ý 9 điều nên làm trong tháng 7 âm lịch để bảo vệ tài lộc của gia đình nhưng rất ít người biết Dân gian Việt Nam vốn quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch được gọi là "tháng cô hồn" nên thường truyền miệng nhau những điều nên làm để mang lại phúc khí, an nhiên cho cả gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-sinh-vao-thang-am-lich-nay-luon-rong-long-giup-nguoi-so-menh-dinh-san-than-tai-theo-buoc-sau-35-tuoi-giau-co-ruc-ro-418808.html