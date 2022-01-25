Tuần cận tết '3 con giáp' phát tài, có lộc to vì có quý nhân phù trợ, tiền vào như nước

Nhờ có quý nhân phù trợ, công việc những ngày cuối năm vô cùng suôn sẻ, chuyện kinh tế đối với những con giáp này không còn phải lo lắng nữa.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi có được sự phát triển ổn định trong năm mới, đặc biệt có lộc trong tuần cận tết với những nền tảng đã tạo dựng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi các kế hoạch đều diễn ra đúng với tính toán.

Đây là dịp để Hợi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cho những bước phát triển sau này.

Tuổi Thìn

Đây là con giáp được hưởng nhiều phúc đức nhất. Trời sinh họ có số phú quý, tương lai vô cùng tốt đẹp. Dù là làm việc gì, họ cũng đều rất cẩn trọng, tính toán cẩn thận, nên luôn rất suôn sẻ. Người tuổi Thìn luôn được trời ban đủ đầy cả tinh thần lẫn vật chất.

Nếu họ càng làm việc thiện nhiều thì càng có tương lai thịnh vượng. Hậu vận của con giáp này sẽ càng phú quý giàu sang. Họ luôn đủ sức bảo vệ và lo toan cho gia đình. Từ giờ đến tuần cận tết sẽ có lộc to về tài chính.

Tuổi Mão

Bản mệnh gặp được quý nhân. Vận trình phát triển của tuổi Mão dần được đẩy nhanh tốc độ. Ở nơi làm việc, tuổi Mão rất có kỷ luật và luôn nỗ lực để thành công.

Năm 2022 sẽ là một khởi đầu mới, suôn sẻ hơn với người tuổi Mão, tuần cận tết con giáp này cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, có lộc to về tiền bạc.

Ảnh minh họa: internet

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Trong vòng 7 ngày, 3 con giáp nước đẩy thuyền lên, bất ngờ trúng lớn, tài lộc dồi dào Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban trong thời gian tới. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 7 ngày nữa sẽ phát tài, tiền vào như nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-can-tet-3-con-giap-phat-tai-co-loc-to-vi-co-quy-nhan-phu-tro-tien-vao-nhu-nuoc-447583.html