Trong vòng 10 ngày nữa 3 con giáp tài lộc dồi dào, thần phật phù trợ, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 07:45

Xem dự báo tử vi trong 10 ngày tới của 3 con giáp sau đây để nắm lấy cơ hội đổi đời.

Tuổi Thân

Trong vòng 10 ngày nữa 3 con giáp tài lộc dồi dào, thần phật phù trợ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1

Người tuổi Thân gây được ấn tượng mạnh mẽ bởi sự hiểu biết rộng, có tầm nhìn rộng và luôn chủ động mọi lúc mọi nơi. Họ có tinh thần chuyên nghiệp và trách nhiệm cao.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, quyền lực và tiền tài đều nằm trong tay. Cuộc sống của bản mệnh hạnh phúc rực rỡ như ánh mặt trời. Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ thì công việc làm ăn thuận lợi, sự nghiệp vững vàng, của cải dồi dào.

Tuổi Sửu

Trong vòng 10 ngày nữa 3 con giáp tài lộc dồi dào, thần phật phù trợ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2

Trong vòng 10 ngày nữa người tuổi Sửu cải thiện tình hình tài chính, có thể thoát khỏi những rắc rối liên quan tới tiền bạc mà trước đây bạn đã bị vướng vào. Với những ai nhanh nhạy, tìm được thời cơ phù hợp để cải thiện được tài chính nhanh chóng trong lúc này.

Chính Tài dự báo con giáp tuổi Sửu có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn nữa. Con giáp hãy tận dụng thật tốt cơ hội lần này để phất lên giàu có, xây dựng được sự nghiệp to lớn trong tương lai.

Tuổi Mùi

Trong vòng 10 ngày nữa 3 con giáp tài lộc dồi dào, thần phật phù trợ, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3

Sắp tới, người tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có thể tiến lên một vị trí mới, tìm được cách kiếm nhiều tiền hơn. Nhờ đó, cuộc sống cũng ngày một thăng hoa.

Đặc biệt trong 10 ngày nữa nhanh chóng gia tăng tài lộc, việc kiếm tiền gặp nhiều thuận lợi. Nhờ vậy, cuộc sống của họ ngày một sung túc.

Ảnh minh họa: internet 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang

TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang

Từ đây đến tết nguyên đán 2022, 3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh 12 con giáp tử vi dự đoán tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 11 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’