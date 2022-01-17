TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang

Tâm linh - Tử vi 17/01/2022 07:00

Từ đây đến tết nguyên đán 2022, 3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang - Ảnh 1

Từ đây đến cuối năm tuổi Tỵ sẽ vô cùng suôn sẻ, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên dù làm ở lĩnh vực nào thì cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Phương diện tài lộc sẽ tỏa sáng rực rỡ do được cả Chính Tài và Thiên Tài giúp đỡ, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Một số người sẽ có cơ hội phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tuổi Sửu

TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang - Ảnh 2

Với người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Khi được giao nhiệm vụ quan trọng, Sửu hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ. Làm tốt, bạn có thể thăng tiến nhanh chóng. 

Nhìn chung, từ đây đến cuối năm người tuổi Sửu có cả công danh lẫn tài lộc. Người này luôn tìm kiếm được cơ hội kiếm tiền cao hơn người khác.

Tuổi Dần

TOP 3 con giáp có 'lộc trời ban' phát tài dịp cuối năm, có cơ hội đứng trên núi tiền, nhà rộng xe sang - Ảnh 3

Có thể sẽ là thời gian khó quên về sự nghiệp, công danh đều có những bước tiến lớn. Người tuổi Dần thường dũng cảm, tự tin vào khả năng của mình. Họ dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không sợ thất bại. Từ giờ đến cuối năm họ gặp vận may về tài lộc, làm ăn sẽ phát đạt hơn trước, có thể tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh giúp sự nghiệp ngày càng phát triển.

Đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra từ đầu năm. Họ không chỉ tích lũy được của cải khiến nhiều người ngưỡng mộ mà còn là niềm tự hào của gia đình. 

Ảnh minh họa: internet

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, thần Phật trợ giúp thành 'đại gia' trong 7 ngày tới

3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, thần Phật trợ giúp thành 'đại gia' trong 7 ngày tới

Thầy tử vi cho biết 3 con giáp dưới đây cực kỳ may mắn làm việc gì cũng ra tiền trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 9 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’