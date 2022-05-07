Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), may túi đựng tiền, hưởng trọn phước lộc, 3 con giáp may mắn có quý nhân tương trợ, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 13:33

Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), 3 con giáp may mắn thuận đường công danh, tài lộc vượng phát, sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa.

Tuổi Mùi

Bước sang tuần mới, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp đã chịu không ít vất, hiểu lầm trong thời gian trước nhưng đừng quá lo lắng bởi bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã không bỏ cuộc. Con giáp làm ăn phát đạt, rửa sạch hàm oan, tận hưởng nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống.

Gia đình của con giáp vô cùng viên mãn. Bạn và nửa kia tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sự động viên, cổ vũ từ người ấy giúp bạn có thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

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Bước sang tuần mới, người tuổi Mùi có cơ hội phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần mới vận trình lên hương, tiền tài dư dả. Con giáp có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ có lợi cho công việc trong tương lai của mình. Ngoài ra, các phi vụ làm ăn "tay trái" của con giáp cũng đã bắt đầu chuyển biến tích cực, mang về những đồng lợi nhuận đầu tiên. Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc tiếp tục tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Vận tình cảm của bản mệnh cũng trở nên thuận lợi trong hôm nay. Hai người đã cùng nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống hôn nhân nên biết cách thấu hiểu, trân trọng nhau hơn.

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Người tuổi Thân trong tuần mới vận trình lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuối Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần mới  nhận về nhiều điều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Những người bạn mới có thể là quý nhân bên con giáp trong tương lai. 

Đường tình duyên của con giáp khá tốt. Con giáp này có thể sẽ được nửa kia tâm lý tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống. 

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Người tuổi Hợi trong tuần mới  nhận về nhiều điều may mắn. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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