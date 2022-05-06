Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của 12 con giáp: Thìn - Mùi vận mệnh khai thông, tài lộc hưng thịnh, Dần tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây

Vận trình người tuổi Tý trong thứ Bảy có nhiều điều trục trặc. Con giáp trở nên tự tin thái quá và không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Sự cố chấp có phần kiêu căng có thể khiến con giáp tự chuốc lấy rắc rối. Bên cạnh đó, khi muốn góp ý hoặc phê bình ai đó, bạn cần sự khéo léo trong cách nói, chớ nên trách móc gay gắt, tổn thương người nghe.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Việc làm ăn của tuổi Sửu trong thứ Bảy hanh thông, thuận lợi. Nguồn thu đã đổ về nhiều hơn, thậm chí con giáp còn nhận được những khoản tiền bất ngờ thông qua các trò chơi may rủi hay được người khác biếu tặng vật phẩm giá trị. Vận trình có nhiều điểm sáng, con giáp làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng tiến bước tới thành công.

Chuyện tình cảm không có gì nổi bật. Con giáp độc thân chưa tìm được người vừa ý. Các cặp đôi yêu nhau thì dễ xảy ra mâu thuẫn, trục trặc.

Đường tình duyên tốt đẹp. Người độc thân hay đã có gia đình cũng nhận được tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Nhờ có nhân duyên vượng nâng đỡ mà hạnh phúc không tìm cũng tự gõ cửa.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy nên đặc biệt cẩn trọng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp lao đao, chịu nhiều oan ức dù bản thân không có lỗi lầm gì. Sự thiếu tập trung của bản mệnh có thể gây ra nhiều sai sót, để lại hậu quả nặng nề. Do đó, bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng nhất cử nhất động.

Trong tình cảm, con giáp nếu không kiểm soát cảm xúc dễ nói ra những lời gây tổn thương tới nửa kia, khiến tình cảm rạn nứt nghiêm trọng.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão vận trình ảm đạm, gặp nhiều chuyện xui trong thứ Bảy. Con giáp có thể xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Trong những tình huống như vậy, bản mệnh cần bình tĩnh giải quyết, tránh đẩy mọi chuyện vào hướng tiêu cực hơn.

Tinh thần của con giáp này dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, chuyện công việc, lời nói của những người xung quanh. Con giáp nên học cách chỉ tập trung vào công việc hay những mục tiêu được định sẵn nếu không muốn mọi thứ bị ngưng trệ.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mọi sự thăng hoa, tiền tài dư dả trong thứ Bảy. Được Tam Hợp che chở, con giáp may mắn dù không phải nỗ lực hay bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng vẫn có được thành quả vượt ngoài mong đợi. Đường tài lộc từ đây cũng trở nên rực rỡ, tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng đem đến cho con giáp này cuộc sống thoải mái và có phần dư dả.

Chuyện tình cảm ngọt ngào. Bản mệnh còn độc thân nếu đi ra ngoài nhiều hơn thì sẽ dễ dàng gặp được người phù hợp để kết đôi. Tình cảm gia đình luôn được người trong cuộc vun đắp bằng tình yêu thương, sự tin tưởng và bao dung.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy càng ngày càng khởi sắc. Công việc thăng tiến không ngừng, con giáp nhận được sự cất nhắc từ cấp trên, thuận lợi thăng quan, tiến chức. Ngoài ra, bạn có thể kiếm được thu nhập bất ngờ nhờ nhanh tay chớp lấy cơ hội hoặc được người khác chí đường dẫn lối, chung vốn làm ăn.

Chuyện tình cảm rực ánh hào quang, nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành. Bản mệnh hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định, cơ hội thường không đến với ai quá nhiều lần.

Công việc thăng tiến không ngừng, Tỵ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lộc lá lùi xa, vận trình trì trệ trong thứ Bảy. Cục diện hiện tại không tốt cho những dự định của con giáp. Nhất là những việc quan trọng nên để tới dịp khác, khi bản mệnh có đầy đủ thông tin hơn, góc nhìn được mở rộng hơn. Thu nhập của bản mệnh trong thời gian này cũng không mấy ổn định, Ngọ nên hạn chế chi tiêu, đừng để bạn thân lâm vào thiếu hụt, nợ nần.

Trong phương diện tình cảm, người độc thân miệt mài với công việc không quan tâm chuyện yêu đương. Bản mệnh đang trong một mối quan hệ lại cảm thấy chút cô đơn, tình cảm ngày càng lạnh nhạt.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành trong thứ Bảy. Những người kinh doanh có những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, khẳng định được vị thế của mình trên trong lĩnh vực đang theo đuổi. Nếu là người làm công ăn lương, vấn đề tài chính không quá ảm đạm, nếu biết kiểm soát thời cơ thì tiền tài sẽ tự chảy vào túi.

Vận trình tình cảm cũng ngày càng khởi sắc, có thể bạn sẽ nhận được không chỉ một lời tỏ tình trong thứ Bảy. Con giáp hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận bất ngờ đó nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Thân

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm sẽ nhận được sự đánh giá cao của từ mọi người. May mắn thay, bạn có thể được cất nhắc ngay trong thứ Bảy. Thân tìm được cơ hội để khẳng định bản thân, không trốn tránh những nhiệm vụ hóc búa, và điều đó hẳn sẽ khiến lãnh đạo đánh giá rất cao.

Sức khỏe con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Thân nên hạn chế thức khuya, tự đặt cho mình những áp lực mà không ảnh hưởng đến bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì vận thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Ngoài ra, việc ôm đồm quá nhiều việc khiến con giáp trở nên chậm lại so với người xung quanh. Thay vì làm hết một mình, Dậu hãy san sẻ với tập thể để vừa mang lại thành quả cao còn giúp tình cảm giữa mọi người thêm bền chặt.

Người tuổi Dậu trong thứ Bảy nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có được sự đối đãi tốt đẹp và thuận lợi. Sự tự tin, chủ động trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao giúp con giáp này hoàn thành các kế hoạch một cách xuất sắc. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán càng dễ có cơ hội thăng tiến.

Vận trình tình cảm ổn định, con giáp nhanh chóng tìm được người phù hợp nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Tình cảm vợ chồng trải qua nhiều sóng gió lại càng thêm khăng khít, mặn nồng.

Tử vi thứ Bảy ngày 7/5/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình trong thứ Bảy này để tránh họa thị phi không đáng. Ai cũng có lúc mắc sai sót, con giáp nên biết thông cảm và cư xử nhẹ nhàng hơn.

Bản mệnh cũng cần để ý những dấu hiệu mà hung thần này cảnh báo. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân nảy sinh ghen ghét, mong bạn phạm lỗi. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.