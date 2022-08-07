Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), tuần có Rằm tháng 7 âm lịch: sao đổi ngôi, vận mệnh đổi gió xoay chiều: 3 con giáp vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ, sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ

Là con giáp phát tài tuần này (8 - 14/8), bạn có cơ hội chạm tay vào những cơ hội đáng quý, đem tiền về đầy túi ngay sau một khoảng thời gian ngắn.

Tuổi Tý Tuần mới này (8/8 - 14/8) mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Tý, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được Thần Tài chiếu cố thì Tý hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet Tý là những người sống lý trí, chu đáo và tài năng. Người tuổi này luôn đặt gia đình ở một vị trí đặc biệt trong tim. Có thể nói rằng, con giáp này làm gì cũng hướng về gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để lo cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất.

Trong tuần này, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Tý đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tý trong tuần mới này đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn. Tuổi Thân Ảnh minh họa: Internet Thân làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn ngay trong tuần này thôi. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ đến liên tục vào các ngày trong tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải bận rộn một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm. Nhờ vậy, càng về cuối năm tiền của tuổi Thân càng dồi dào, hứa hẹn có một cái Tết no đủ cho cả gia đình. Tuổi Dần Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Dần là con giáp phát tài tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay từ đầu tuần. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó. Đường tài lộc công danh trong tuần mới này của người tuổi Dần cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này sẽ có một tuần hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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