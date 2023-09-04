Tử vi tuần mới (4/9-10/9), 3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường

3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường vào tuần mới.

Tuổi Tý Vận trình tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông không ngừng. Đồng thời, nhờ quen biết được nhiều người nên công việc mở rộng, chuyện đầu tư của người tuổi nầy rất suôn sẻ. Ngày hôm nay cũng sẽ mang theo nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính cho bản mệnh. Nhờ có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của con giáp may mắn này, đặc biệt là nữ mệnh, có nhiều điểm sáng. Bản mệnh sẽ có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, con giáp này có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ nên tính cách cũng mạnh mẽ hơn và có khả năng thăng tiến tới những vị trí đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, người tuổi này cần cởi mở với mọi người hơn để mở rộng các mối quan hệ của mình. Vận trình tình cảm rực rỡ. Chuyện tình cảm của con giáp này khá lý tưởng trong ngày hôm nay khi gặp Kiếp Tài. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khít, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng trở nên thuận lợi và ổn định. Mọi người trong gia đình nên chia sẻ với những người có Chính Tài tọa mạng. Bản mệnh cũng vì quan tâm và tận lực với gia đình nên khá khó tính trong việc chi tiêu. Họ rất nghiêm khắc, sợ mạo hiểm nên có phần keo kiệt trong chuyện tiền nong. Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng hài hòa. Vốn là một người rất cởi mở và thẳng thắn trong tình cảm nên người cung này có thể dễ dàng gần gũi với người ấy, dù bên nhau chưa được bao lâu. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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