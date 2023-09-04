Tử vi tuần mới (4/9-10/9), 3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 06:50

3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường vào tuần mới.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông không ngừng. Đồng thời, nhờ quen biết được nhiều người nên công việc mở rộng, chuyện đầu tư của người tuổi nầy rất suôn sẻ. Ngày hôm nay cũng sẽ mang theo nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính cho bản mệnh.

Nhờ có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của con giáp may mắn này, đặc biệt là nữ mệnh, có nhiều điểm sáng. Bản mệnh sẽ có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, con giáp này có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn.

Tử vi tuần mới (4/9-10/9), 3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ nên tính cách cũng mạnh mẽ hơn và có khả năng thăng tiến tới những vị trí đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, người tuổi này cần cởi mở với mọi người hơn để mở rộng các mối quan hệ của mình.

Vận trình tình cảm rực rỡ. Chuyện tình cảm của con giáp này khá lý tưởng trong ngày hôm nay khi gặp Kiếp Tài. Tình yêu lứa đôi, hôn nhân gia đình ngày càng khăng khít, mặn nồng sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời. Đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên.

 

Tử vi tuần mới (4/9-10/9), 3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay cũng trở nên thuận lợi và ổn định. Mọi người trong gia đình nên chia sẻ với những người có Chính Tài tọa mạng. Bản mệnh cũng vì quan tâm và tận lực với gia đình nên khá khó tính trong việc chi tiêu. Họ rất nghiêm khắc, sợ mạo hiểm nên có phần keo kiệt trong chuyện tiền nong.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng hài hòa. Vốn là một người rất cởi mở và thẳng thắn trong tình cảm nên người cung này có thể dễ dàng gần gũi với người ấy, dù bên nhau chưa được bao lâu.

Tử vi tuần mới (4/9-10/9), 3 con giáp được các sao tốt phù hộ, tài lộc trải dài khắp lối, sự nghiệp hanh thông đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 3/9/2023, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày 3/9/2023, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' kể từ ngày 3/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy