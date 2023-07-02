Tử vi tuần mới (3/7 - 9/7), TOP 3 con giáp đã TAM TAI còn gặp THÁI TUẾ, công việc lận đận, tình cảm trục trặc, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn đủ bề

Trong tuần tới, 3 con giáp sẽ tới hạn gặp khó khăn đủ mặt, ra đường nên cẩn thận kẻo rước hoạ vào thân.

Tuổi Mùi Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùigặp chút bấp bênh. Người tuổi này được khuyên làm việc gì cũng nên tập trung và chỉn chủ. Nếu không chịu thay đổi cách làm việc tùy tiện, bản mệnh sẽ không đạt hiệu quả cao trong công việc. Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Con giáp này có nhiều khoản cần chi nhưng tình hình tài chính bây giờ không được như mong đợi. Chính vì thế, bạn cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm những cơ hội mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chịu nhiều tổn thương. Vì đặt quá nhiều niềm tin ở người bạn đời của mình nên dễ bị đối phương lợi dụng. Một số khác luôn cảm thấy day dứt bởi những sai lầm trong quá khứ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tuổi Tỵ Cục diện Tương Hại tác động khiến vận trình của tuổi Tị sa sút khá rõ. Con giáp này có thể phải đối mặt với thị phi, nếu có kẻ cậy chức quyền đàn áp thì bản mệnh cũng chớ nên nổi nóng vì đó sẽ là cái cớ để họ tiếp tục hạ bệ bạn. Cách tốt nhất để hạn chế xui xẻo là tuổi này nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử của mình. Đừng thích gì là nói nấy, thái độ biết người biết ta vừa giúp bạn tránh làm mích lòng người khác lại vừa xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, khi khó khăn cũng có người giúp. Mộc sinh Hỏa bù đắp cho những chú Rắn mối quan hệ tình cảm ngọt ngào. Các cặp đôi tin tưởng hoàn toàn vào đối phương khiến cho mối quan hệ càng thêm bền chặt. Khi đôi trái tim cùng hướng về nhau, vấn đề nào cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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