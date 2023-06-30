Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/7 - 2/7), TOP 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, ung dung hưởng lộc, tiền về chất như núi, mua nhà mua xe liên tục

Tâm linh - Tử vi 30/06/2023 11:41

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp có nguồn tài chính suôn sẻ, gặp nhiều may mắn và đạt thành tích xuất sắc trong công việc.

Tuổi Sửu  

Trong 2 ngày cuối tuần, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Thiên Ấn nâng đỡ giúp cho người tuổi này khẳng định được năng lực cùng với bản lĩnh bản thân. Những thành tựu mà bản mệnh đạt được là minh chứng rõ ràng nhất. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá bất ổn. Dù nguồn thu nhập có chiều hướng tăng cao, song vì không có kế hoạch chi tiêu cụ thể nên con giáp này có thể đối mặt với áp lực tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Ngũ hành Thổ khắc Thuỷ cho biết, bạn cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Sự bận rộn có thể làm cho những người yêu nhau không còn quá nhiều thời gian dành cho gia đình. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/7 - 2/7), TOP 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, ung dung hưởng lộc, tiền về chất như núi, mua nhà mua xe liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình của tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Tuổi Mão

Được Thực Thần che chở, người tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp may ở phương diện tài lộc. Việc kinh doanh đầu tư đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, tích tiểu thành đại. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan.

Phương diện công việc cũng khá ổn định, người tuổi Mão đạt được nhiều thành công trong thời điểm này. Mặc dù tham vọng của con giáp này lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở đó, nhưng bạn vẫn đang tiến từng bước chậm mà chắc. Tất nhiên bạn sẽ phải cố gắng và chịu vất vả hơn nhiều.

Tuy nhiên, vì ngũ hành tương xung nên tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này nếu còn độc thân vẫn có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Mão sẽ cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/7 - 2/7), TOP 3 con giáp được Thần Tài nhả vía, ung dung hưởng lộc, tiền về chất như núi, mua nhà mua xe liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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