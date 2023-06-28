Chiều mai ngày 29/06, TOP 3 con giáp Thần Tài hộ giá, giàu sang tột đỉnh, rung đùi hưởng lộc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 15:05

Chiều mai(29/06), 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên. Không cần quá cực khổ cũng kiếm được nhiều tiền bạc.

Tuổi Thìn

Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức.

Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Chiều mai ngày 29/06, TOP 3 con giáp Thần Tài hộ giá, giàu sang tột đỉnh, rung đùi hưởng lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa. 

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, khả năng cao sẽ gặp được những may mắn trong công việc. Ở nơi làm việc, Dần hãy tích cực thể hiện bản thân hơn để được mọi người đánh giá cao và công nhận. Đồng thời, nếu có cơ hội có lợi cho mình thì hãy tranh thủ nắm bắt, và chớ nên chần chừ hay chậm trễ. 

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Dần nhìn chung vẫn khá ổn. Với mức thu nhập hiện tại, bạn đừng chủ quan hay tiêu xài hoang phí vào việc mua sắm, ăn chơi. Thay vào đó, bạn nên tiết kiệm tiền cho các dự án quan trọng hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút khởi sắc. Người độc thân được chữa lành vết thương lòng trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa hài hòa, bền chặt; bạn và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau, hơn nữa luôn biết lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. 

Chiều mai ngày 29/06, TOP 3 con giáp Thần Tài hộ giá, giàu sang tột đỉnh, rung đùi hưởng lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

 

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