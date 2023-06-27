Qua hôm nay, Thứ Tư ngày 28/06/2023, TOP 3 con giáp có LỘC rơi trúng cửa, làm gì cũng may mắn, tiền ùa về không ngớt, ngồi rung đùi đếm tiền

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa.

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Thực Thần che chở, người tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp may ở phương diện tài lộc. Việc kinh doanh đầu tư đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, tích tiểu thành đại. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan.

Phương diện công việc cũng khá ổn định, người tuổi Mão đạt được nhiều thành công trong thời điểm này. Mặc dù tham vọng của con giáp này lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở đó, nhưng bạn vẫn đang tiến từng bước chậm mà chắc. Tất nhiên bạn sẽ phải cố gắng và chịu vất vả hơn nhiều.

Tuy nhiên, vì ngũ hành tương xung nên tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Con giáp này nếu còn độc thân vẫn có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Mão sẽ cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả.

Con số may mắn: 18, 26, 51

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Mùi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện. Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Mùi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Mùi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Con số may mắn: 8, 56, 71

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!