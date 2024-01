Tử vi tuần mới (22/1 - 28/1/2024), 3 con giáp phú quý quấn thân, đón mưa tài lộc, đổi đời vượng phát, tình tiền viên mãn vẹn toàn

Tài lộc: Bạn có sự phối hợp tạo ra nhiều tài chính cao bất ngờ trong hôm nay.

Sức khoẻ: Thay đổi không gian nghỉ ngơi, ăn uống khoẻ khoắn.

Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp người tuổi Ngọ chính là con giáp thông minh hoạt bát và luôn nỗ lực hết mình trong công việc của mình. Những người tuổi Ngọ trong cuộc sống đôi khi vì tính tình ngay thẳng nên gặp phải kẻ tiểu nhân ngáng đường công danh. Nhưng kể từ năm 2024 trở đi người tuổi Ngọ sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc hơn.

Tử vi tuần mới (22/1 - 28/1/2024), do có sao Tinh Tú chiếu mệnh người tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Những người tuổi Ngọ chính con giáp cầu được ước thấy càng chăm chỉ thì càng viên mãn giàu có. Đặc biệt người tuổi Ngọ nên nắm bắt thời cơ này để tìm nhân duyên của đời mình. Với người tuổi Ngọ độc thân thì đây chính là cơ may khi vận đào hoa của bạn đang nở rộ. Với người có đôi có cặp thì thêm phần viên mãn giàu có.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (22/1 - 28/1/2024), công việc của tuổi Tuất không suôn sẻ. Nếu có việc phải di chuyển nhiều thì nên thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, hỏng việc hại thân. Làm ăn buôn bán cũng nên cẩn thận kẻo bị kẻ gian lừa gạt.

Vận tiền bạc rơi vào tình trạng khó khăn. Con giáp này nhiệt tình nhưng cũng không nên phung phí như vậy bởi có những người tiếp cận cũng chỉ vì lợi dụng tiền bạc của bản mệnh mà thôi. Nay mà có tiền cũng đừng tiêu hoang.

Bù lại, vận trình tình cảm bình yên. Sự bao dung là cần thiết trong một mối quan hệ bền vững, con giáp này nên lấy bao dung để đối xử với người nhà. Những ai có hẹn trong hôm nay đừng trễ hẹn, nên giữ gìn hình ảnh của bản thân một chút.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.