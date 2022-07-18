Tử vi tuần mới 18/7 - 24/7: 3 con giáp nở rộ tiền tiêu không cần nghĩ, vận may tới nhà, chớp thời cơ ‘hốt bạc’, khả năng đổi đời cao chót vót

Trước khi làm mọi việc gì, họ đều tính toán một cách kỹ lưỡng. Vì vậy, thành công của họ chỉ một phần đến từ may mắn và ngẫu nhiên mà có. Những chú Khỉ phải trả giá rất nhiều cho thành công của mình.

Người tuổi Thân được biết đến với tính cách mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương, người tuổi này đều có kế hoạch và tầm nhìn xa trông rộng hơn mọi người.

Không những thế, người tuổi này còn may mắn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc ngày một xuôi thuận. Sự nghiệp thành công, thu nhập tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tử vi tuần mới 18/7 - 24/7, tài vận của người tuổi Thân rất tốt. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, họ có nhiều cơ hội hơn trong công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập của họ nhờ đó rủng rỉnh hơn rất nhiều.

Tuổi Sửu

Tài vận của tuổi Sửu trong tuần mới tăng dần, tâm trạng của họ theo đó mà vui vẻ, tích cực hơn. Hiệu quả công việc tăng cao, những đầu việc còn tồn đọng cũng được xử lý nhanh chóng, gọn gàng.

Tử vi tuần mới 18/7 - 24/7, tài chính của tuổi Sửu đạt đỉnh, bạn có cơ may nhận 1 khoản tiền lớn. Vận đào hoa lên cao nên tuổi Sửu độc thân có khả năng sẽ va phải nửa kia định mệnh. Cố gắng hiện thực hóa các ý tưởng cũng như xử lý cho tốt các mối quan hệ cá nhân, tài lộc của tuổi Sửu tỏa sáng như đón bình minh.

Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm. Tình hình tài chính của tuổi Sửu sẽ rất tốt, người tuổi này cũng đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Tử vi tuần mới 18/7 - 24/7, tài chính của tuổi Sửu đạt đỉnh, bạn có cơ may nhận 1 khoản tiền lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2022 được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc nở rộ, mọi việc đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Điều đáng lưu ý là bạn cần phải chủ động nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, thì nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi tuần mới 18/7 - 24/7, công việc của người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, liên tục có sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Khi đầu tư, người tuổi Ngọ nhìn xa trông rộng và nghiên cứu kỹ lưỡng. Người tuổi Ngọ thận trọng trong lời ăn tiếng nói và việc làm, đặc biệt là tại nơi làm việc. Sự bình tĩnh giúp giảm thiểu những xung đột không đáng có, dần đạt thành tích cao trong công việc.

Trong năm nay, đường tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, đặc biệt là nam nữ còn độc thân. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Giữ tinh thần cởi mở và trung thực với bạn đời của mình thì mọi khó khăn, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết được hết.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm