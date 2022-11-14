Tử vi tuần mới (14/11 - 20/11): Thần Tài và Phật Bà hiển linh "cứu khổ cứu nạn", 3 con giáp bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia, mở túi đón tiền, mở cửa đón vàng, hanh thông phúc khí, vận trình nở hoa

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 05:41

Cùng xem là các con giáp nào hết khổ hết nguy, đổi đời thành đại gia vào tuần này nhé!

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Tuần mới này (14/11 - 20/11), mọi mặt trong đời sống của người tuổi Thìn đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. 

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. 

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Thìn nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tử vi tuần mới (14/11 - 20/11): Thần Tài và Phật Bà hiển linh 'cứu khổ cứu nạn', 3 con giáp bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia, mở túi đón tiền, mở cửa đón vàng, hanh thông phúc khí, vận trình nở hoa - Ảnh 1
Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu như thời gian trước có nhiều thử thách đối với tuổi Dậu thì tuần mới (14/11 - 20/11) lại là một sự bù đắp tốt cho bản mệnh này khi họ sẽ đón nhận một cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình họ. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé. Dù sao đây cũng là 1 cơ may tốt về tài chính nên tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

Về đường tình duyên, những người tuổi Dậu cần chú ý vì sẽ có đối tượng tỏ tình với bạn và muốn được hẹn hò với bạn. Vận đào hoa rực rỡ, nếu bản mệnh này đang có ý định tìm ý trung nhân thì đây là một dịp rất tốt để họ cho bản thân và đối phương một cơ hội. 

Tử vi tuần mới (14/11 - 20/11): Thần Tài và Phật Bà hiển linh 'cứu khổ cứu nạn', 3 con giáp bơi qua bể khổ đổi đời thành đại gia, mở túi đón tiền, mở cửa đón vàng, hanh thông phúc khí, vận trình nở hoa - Ảnh 2
Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuần mới này, thu nhập của tuổi Mùi càng nâng cao. Và ngay trong tuần này (14/11 - 20/11), tuổi Mùi sẽ còn có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của họ. Có thể họ sẽ phát biểu mở màn một sự kiện nào đó. Với người tuổi Mùi, việc nói ở nơi đông người chẳng có gì khó khăn, vì họ vốn luôn là những người tự tin và thích được khẳng định bản thân. Những tiếng vỗ tay của khán giả sẽ luôn là động lực để họ cố gắng nhiều hơn.

Những may mắn nho nhỏ sẽ thi nhau tìm đến với bản mệnh này, giúp họ có 1 cuộc sống dễ thở và hài lòng hơn, từ chuyện tiền nong, công việc cho đến chuyện tình cảm. Xin chúc mừng tuổi Mùi nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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