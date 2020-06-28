Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (29/6-5/7): Ngọ tắm trong biển tiền, Mão thăng chức tăng lương, Thìn, Mùi hao tài tốn của

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 29/6/2020 đến 5/7/2020 chỉ rõ, Tý sẽ có tuần mới với tiền vào như nước, cứ vơi lại đầy.

Đừng dại mang tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 29/6/2020-5/7/2020 bạn sẽ biết trước vận số của mình trong 7 ngày tới.

Nhờ sao Chính Tài và sao Thiên Tài chiếu mệnh nên Sửu sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tuần mới này. Cứ bước chân ra đường là may mắn ập xuống đầu nên Sửu chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Tuy nhiên, Tý đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí kẻo hao tổn phúc lộc trời cho. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng làm ăn thuận lợi, sung túc đủ đầy.

Tình duyên của Sửu cũng êm đềm hạnh phúc, đỏ chót như son khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tuổi Dần

Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, vì bị sao Tiểu Hao đeo bám nên Dần sẽ hao tài tốn của, tài vận sa sút. Càng về cuối tuần Dần càng phải cẩn trọng chuyện tiền nong kẻo chẳng còn đồng nào trong túi.

Chỉ cần vượt qua khó khăn, bước sang tuần tiếp theo Dần sẽ lại thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi.

Nhờ có quý nhân gia hộ nên Mão sẽ bình an vô sự, cuối tuần tài vận bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão sẽ phải đối mặt với khá nhiều rắc rối trong công việc, bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên phải trả giá khá đắt. Tài chính hao hụt, thậm chí còn rước họa thị phi vào người nên sự nghiệp của Mão ảnh hưởng nghiêm trọng.

May mắn thay, nhờ có quý nhân gia hộ nên Mão sẽ bình an vô sự, cuối tuần tài vận bắt đầu khởi sắc.

Tuổi Thìn

Công danh, sự nghiệp của Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong 7 ngày tới. Được cấp trên cất nhắc nên Thìn có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, Thìn cần cẩn trọng kẻo bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại vì ganh ghét với những gì bạn đang có.

Tuổi Tỵ

Vận trình hung cát đan xen nên đầu tuần của Tỵ khá thuận lợi nhưng từ giữa tuần trở đi Tỵ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn.

Nếu không đủ dũng khí vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng chính mình tài vận của Tỵ sẽ tuột dốc thảm hại.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Ngọ sẽ được tắm trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên khởi sắc thấy rõ, Ngọ và một nửa sẽ hạnh phúc vô cùng với chuyến du lịch xa đáng nhớ bên nhau. Không chỉ tình cảm, tài vận của Ngọ cũng hưng vượng bất ngờ, bạc tiền đầy tay.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Ngọ sẽ được tắm trong biển tiền, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Mùi

Xem tử vi tuần mới cho thấy, từ ngày 29/6 đến 5/7/2020 Mùi sẽ đối mặt với hung vận khá lớn, từ tài chính, công việc đến tình cảm đều biến động. Mắc phải sai sót trong công việc, bị người mình yêu hiểu lầm nên Mùi vừa thất thoát tiền bạc vừa dễ lâm vào cảnh thất tình.

Mùi cần đề cao cảnh giác, cẩn trọng trước mọi quyết định để không bị kéo vào thị phi, tự hại chính mình.

Tuổi Thân

Nếu đang độc thân thì con giáp này sẽ tìm được chân ái đời mình, tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc hơn người.

Tuy nhiên, công việc của Thân lại không mấy suôn sẻ. Vì cả nể nên Thân vô tình gây ra những sai lầm không đáng có, bị cấp trên quở trách.

Bị sao Thiên Cẩu ngáng đường nên chuyện tình cảm của Dậu cũng gặp phải không ít trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bị sao Kiếp Tài đeo bám nên dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng Dậu chẳng giữ được đồng nào, của nả đội nón ra đi.

Đặc biệt, bị sao Thiên Cẩu ngáng đường nên chuyện tình cảm của Dậu cũng gặp phải không ít trục trặc, nguy cơ bị kẻ thứ ba chen ngang.

Tuổi Tuất

Được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng nên trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng chẳng được.

Càng về cuối tuần Tuất càng song hỷ lâm môn, làm ăn tấn tới, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

Tuổi Hợi

Bị hung tinh đeo bám nên Hợi phải chú trọng việc giữ gìn sức khỏe, cẩn thận khi ra đường để đảm bảo an toàn.

Tài lộc sa sút nên Hợi sẽ có 7 ngày tới khá chông gai, chật vật. Thế nên, ngay từ hôm nay Hợi hãy học cách chi tiêu khoa học để không lâm vào cảnh cháy túi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.