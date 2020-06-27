Sách tử vi nói rõ, tháng 5 âm lịch chính là tháng Cửu Độc với 9 ngày xui xẻo mà ai cũng phải cẩn thận hết mực kẻo rước họa vào người. Đấy chính là ngày 5-6-7, 16-16-17 và ngày 25-26-27 âm lịch.

Bước chân vào tháng Cửu Độc , đây là những điều bạn cần kiêng khem để giữ phúc lộc cho cả gia đình, càng về cuối tháng càng may mắn bình an.

Ông bà ta vẫn nói, con gái nhờ phúc của cha, phụ nữ lấy chồng thì vẫn là con cái của cha mẹ, vẫn sẽ được phúc đức của cha mẹ chở che, nâng đỡ trong cuộc sống.

Vậy nên, vào những ngày xui xẻo trên, gia chủ cần kiêng làm những điều dưới đây kẻo ảnh hưởng đến vận hạn của mình.

Về nhà mẹ đẻ vào tháng 5 âm lịch sẽ giúp bạn tránh được vận hạn, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần. Âm khí dù muốn cũng chẳng thể gây hại cho bạn.

Tránh thức khuya

Trong tháng Cửu Độc gia chủ đừng thức quá khuya. Hãy cố gắng sắp xếp công việc để có thể lên giường đi ngủ trước 23h. Bởi lẽ, càng về khuya hàn khí lẫn tà khí càng tăng, sẽ khiến vận rủi tăng lên, ảnh hưởng xấu đến bản mệnh của gia chủ.

Ngủ dưới đất sẽ khiến bạn rất dễ bị dính trọc khí, ốm đau - Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ dưới sàn nhà

Ngủ dưới đất sẽ khiến bạn rất dễ bị dính trọc khí, ốm đau bệnh hoạn triền miên mà không biết nguyên cớ vì sao.

Dù mệt đến mấy thì bạn cũng đừng ngủ quyên dưới sàn nhà. Nếu ngủ dưới đất hãy trải chiếu, nệm để tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Kiêng chuyện gối chăn

Quan niệm dân gian cho rằng, tháng 5 âm lịch là tháng giữa năm, cũng là thời điểm âm khí tăng, dương khí giảm. Thế nên, khi đêm xuống, nếu làm chuyện gối chăn vào những ngày Cửu Độc sẽ ảnh hưởng đển sức khỏe.

Tốt nhất, bạn đừng dại làm “chuyện ấy” vào 9 ngày cửu độc trên để bảo vệ sức khỏe cho mình và bạn đời.

Trong tháng 5 âm lịch này gia chủ cần bốc muối rắc xung quanh nhà để ma quỷ tránh xa, vận xấu tiêu biến - Ảnh minh họa: Internet

Rắc muối trừ tà

Không chỉ là gia vị trong nhà bếp, muối còn là vật phẩm phong thủy giúp xua đuổi tà khí, rước phúc lộc vào nhà. Vậy nên, trong tháng 5 âm lịch này gia chủ cần bốc muối rắc xung quanh nhà để ma quỷ tránh xa, vận xấu tiêu biến.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.