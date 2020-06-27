3 con giáp có lộc nhất nửa cuối năm 2020, giàu sang phú quý tự tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 27/06/2020 07:12

Số phận an bài, những tháng đầu năm khá chật vật nhưng trong nửa cuối năm top con giáp may mắn này sẽ có tài lộc, giàu sang đến bất ngờ.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm Canh Tý 2020 này, gia chủ hãy mua sẵn két sắt để chứa tiền.

con giap may man 1
Thìn ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến kẻ ganh tỵ với mình càng khó chịu mà chẳng làm gì được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chính là con của trời, ngay từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài, cả đời chẳng cần lo phải lo lắng chuyện tiền nong. Họ làm gì cũng may mắn hanh thông, trở thành con giáp giàu có ngút trời, sung túc đủ đầy khi còn khá trẻ.

Canh Tý 2020 là năm mang lại phúc lộc cho Thìn, đặc biệt là nửa cuối năm. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân chơi xấu nhưng Thìn chẳng hề hấn gì. Ngược lại, họ càng ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến kẻ ganh tỵ với mình càng khó chịu mà chẳng làm gì được.

con giap may man 2
Dậu càng nhanh chóng bước lên bục vinh quang, thăng chức tăng lương ầm ầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Nếu thời gian trước Dậu cố gắng rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu thì ngay từ ngày đầu tiên của tháng 7/2020 con giáp may mắn này đã hái lộc vào nhà. Công việc suôn sẻ, lợi nhuận tăng đột biến kéo theo những cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên Dậu muốn khổ cũng không được. 

Càng chịu thương chịu khó, cống hiến hết mình và dám ước mơ thì Dậu càng nhanh chóng bước lên bục vinh quang, thăng chức tăng lương ầm ầm.

con giap may man 3
Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng uống cạn lộc trời, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc tụ về một mối, quý nhân đưa đường chỉ lối nên người tuổi Tỵ chỉ cần quơ tay là có tiền, lười chảy thây vẫn có bạc tỷ trong két. Càng về cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này càng uống cạn lộc trời, ăn nên làm ra.

Thế nên, dù phải nằm gai nếm mật, thất bại đủ đường thì Tỵ cũng đừng tuyệt vọng bởi tương lai tươi sáng, nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của bạn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ nay đến cuối năm, vận may hay tiền tài đều liên tục kéo đến với 3 con giáp này

Từ nay đến cuối năm, vận may hay tiền tài đều liên tục kéo đến với 3 con giáp này

Nhờ cát tinh phù trợ mà những con giáp này lật ngược tình thế, vươn lên làm giàu vào những tháng cuối năm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng