Thầy tử vi chỉ rõ: 3 con giáp có số đại gia, cả đời sung túc, ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 24/06/2020 14:14

Số trời đã định, ngay từ khi sinh ra những con giáp giàu có này đã mang mệnh phượng hoàng, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, ung dung hưởng lộc.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu thuộc top con giáp giàu có này cả đời bạn chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà ầm ầm.

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Sau ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, điềm đạm và dĩ hòa vi quý nên người tuổi Hợi được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Hơn cả, con giáp may mắn này được mẹ cha nuông chiều, có cuộc sống sung túc đủ đầy ngay từ thuở nhỏ nên chưa bao giờ biết khổ là giì.

Sự nghiệp của Hợi vô cùng thuận lợi, họ làm chơi hưởng thật, lười chảy thây tiền vẫn ồ ạt ập vào nhà. Sau ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền, tự làm đại gia của chính mình.

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Sau khi kết hôn, tài vận của Tý càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, cá tính và cực nhạy bén với chuyện tiền nong. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai con giáp tài năng này cũng có thể tay trắng lập nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Ngay từ thuở độc thân Tý đã nhà xe có đủ, nằm duỗi mà ăn.

Sau khi kết hôn, tài vận của Tý càng vượng phát. Có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm việc và cống hiến hết mình nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, muốn nghèo cũng chẳng được.

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Nhờ có số quý nhân, thần tài đưa đường chỉ lối nên túi Thân lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi tướng số 12 con giáp có nói, dù sinh ra đã may mắn hơn người nhưng Thân chưa bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang có. Nỗ lực vươn lên, kiên trì theo đuổi đam mê, dám đứng lên từ thất bại nên dù lận đận lắm phen, lao đao lắm bận thì Thân vẫn ngoan cường tiến về phía trước.

Nhờ có số quý nhân, thần tài đưa đường chỉ lối nên túi Thân lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy. Thế nên, hiện tại có cực khổ đến mấy Thân cũng đừng nản lòng bởi tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân chính là lá số tử vi của bạn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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