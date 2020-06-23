Đúng mùng 5/5 âm lịch: 3 con giáp hút cạn lộc trời, gánh tiền về nhà, của nả chất đống

Tâm linh - Tử vi 23/06/2020 15:02

Số trời đã định, đúng ngày 5/5 âm lịch top con giáp may mắn này sẽ được thần tài chấm số đỏ, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà.

Hiện tại khốn khó bao nhiêu thì ngay sau Tết Đoan Ngọ những con giáp may mắn này càng đại cát đại lợi, phúc lộc song toàn bấy nhiêu.

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Bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, tiền lũ lượt ùa vào nhà chính là vận số của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhanh nhẹn, thông minh và chịu thương chịu khó nên người tuổi Mùi sớm gầy dựng được thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Canh Tý 2020 là năm mang lại nhiều may mắn cho Mùi, giúp họ tay trắng làm nên nghiệp lớn, lúc nào cũng an nhàn sung sướng.

Đặc biệt, sau Tết Đoan Ngọ con giáp giàu có này càng đỏ vận. Bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, tiền lũ lượt ùa vào nhà chính là vận số của Mùi trong nửa cuối năm.

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Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, làm ăn vượng phát, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là người bản lĩnh, tinh tế và cá tính nên Dần luôn nổi bật giữa đám đông. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ nên con giáp này có đường công danh rộng mở, lương lai xán lạn. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa ngay Tết Đoan Ngọ sẽ giúp Dần quơ tay là có tiền, nằm ngủ cũng có lộc.

Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Đặc biệt, trong tháng 5 âm lịch này Dần sẽ đạp trúng hũ vàng, làm ăn vượng phát, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Cơ hội thăng chức tăng lương gõ cửa, phải mua thêm két sắt để chứa tiền chính là những gì Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hiền lành, điềm đạm lại có trách nhiệm trong cuộc sống, công việc nên Tuất được tín nhiệm, ai cũng quý mến, thương yêu. Càng sống đàng hoàng tử tế con giáp này càng may mắn hanh thông, kinh doanh một bốn bốn lời, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Nửa đầu năm không mấy thuận lợi, thế nhưng nửa cuối năm Canh Tý con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy. Cơ hội thăng chức tăng lương gõ cửa, phải mua thêm két sắt để chứa tiền chính là những gì Tuất nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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