Cảnh báo: 3 con giáp bị vận xui đeo bám, tài lộc tụt dốc, tiểu nhân hãm hại, sức khỏe suy giảm trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/06/2020 05:36

Sách tử vi tướng số có nói, trong 49 ngày tới những con giáp xui xẻo này sẽ liên tục gặp họa. Chẳng những hao tài tốn của, họ còn phải lao tâm khổ tứ, lo nghĩ trắng đêm.

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp xui xẻo này gia chủ phải gánh chịu không ít đắng cay, thất bại, bị tiểu nhân hãm hại hết lần này đến lần khác trong 49 ngày tới.

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Tài lộc cực kém, hao tài tốn của, sự nghiệp lao dốc khiến Dậu sầu tư đến mức lâm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, chân thành và rất biết điều trong ứng xử hàng ngày. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Dậu liên tục bị bạn bè hãm hại, trầy trật lắm phen. Dậu càng thành công, càng kiếm được nhiều tiền sẽ càng bị ganh ghét, đố kỵ và nói xấu sau lưng.

Trong 49 ngày tới, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp xui rủi này phải đối diện với rất nhiều khốn khó trong công việc. Tài lộc cực kém, hao tài tốn của, sự nghiệp lao dốc khiến Dậu sầu tư đến mức lâm bệnh.

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Xui xẻo tìm đến tận cửa nên 49 ngày tới con giáp này sẽ liên tục gặp sự cố bất ngờ, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, tháo vát và được cấp trên cất nhắc nên sự nghiệp của Tý thăng tiến cực nhanh. Bên cạnh những lời động viên, khích lệ nỗ lực vươn lên của Tý luôn tồn tại song song những lời xỉa xói, bới móc và ghen tức với những gì Tý có được.

Xui xẻo tìm đến tận cửa nên 49 ngày tới con giáp này sẽ liên tục gặp sự cố bất ngờ, dù có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi. Lúc này, Tý đừng để tinh thần sa sút, cũng đừng nản lòng kẻo ngụp trong bể khổ. Chỉ cần vượt qua đại nạn bạn sẽ lại may mắn hanh thông, sung túc an nhàn.

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Dần phải đối mặt với nguy cơ bị 'cắm sừng', bị người mình yêu thương nhất phản bội khi bản thân đang cùng cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mùa hè này vận khí của Dần không vượng, liên tục gặp phải điều không may trong cuộc sống. 49 ngày tới chính là khoảng thời gian “đáng sợ” nhất với Dần trong năm Canh Tý 2020 này.

Mâu thuẫn với gia đình, hiểu lầm với đồng nghiệp và những hờn giận ghen tuông với một nửa khiến Dần căng thẳng, áp lực vô cùng. Chẳng những lâm vào cảnh túng thiếu, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị “cắm sừng”, bị người mình yêu thương nhất phản bội khi bản thân đang cùng cực.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả! 

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