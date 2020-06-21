3 chàng giáp không ham vợ đẹp, chỉ yêu tâm hồn, xứng đáng là người chồng tốt

Tâm linh - Tử vi 21/06/2020 00:18

Lấy được đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này làm chồng phụ nữ chẳng cần phải trưởng thành, cũng chẳng cần phải ghen bóng ghen gió bởi anh ấy chỉ biết mỗi vợ con.

Đàn ông thuộc top con giáp chung thủy này không hề xem trọng vẻ ngoài của phụ nữ. Chỉ cần cảm nhận được sự tử tế, ấm áp và rung động họ sẽ nguyện yêu thương bạn cả đời, dù đàn bà khác có chèo kéo cũng vô ích.

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Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Sửu sẽ hết lòng hết dạ vì gia đình, chẳng bao giờ tơ tưởng đến đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là chàng giáp chân thành, điềm đạm và cực chung thủy trong tình yêu. Một khi đã bước chân vào mối quan hệ yêu đương, họ sẽ chẳng ngần ngại làm bất cứ điều gì cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, vui vẻ con giáp chung tình này sẽ sẵn sàng làm tất cả.

Đặc biệt, nếu đàn ông khác thường “yêu bằng mắt” thì Sửu lại là mẫu đàn ông chú trọng vẻ đẹp tâm hồn. Dù xinh đẹp, hấp dẫn đến mấy nhưng sống ích kỷ, xấu tính thì có “cho không” Sửu cũng không thèm. Sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Sửu sẽ hết lòng hết dạ vì gia đình, chẳng bao giờ tơ tưởng đến đàn bà khác.

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Phải đến khi biến cô ấy trở thành vợ mình, khi có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc Dần mới thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu nên Dần thành công khi còn khá trẻ. Có tiền, có địa vị, có cơ hội được làm việc, tiếp xúc với rất nhiều người khác giới, được săn đón nhưng Dần chưa bao giờ đùa cợt với tình cảm của bất cứ ai.

Dần là người tin vào cái nhìn đầu tiên, dễ vướng vào “tình yêu sét đánh”. Chỉ cần có ấn tượng với đối phương họ sẽ dốc lòng theo đuổi. Phải đến khi biến cô ấy trở thành vợ mình, khi có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc Dần mới thỏa.

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Một khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, chàng giáp này sẽ nguyện một đời chung thủy, yêu thương hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão không ham vợ đẹp, họ cần người vợ có thể đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với mình. Thế nên, những cô nàng tính cách ỏng ẹo, tiểu thư sẽ chẳng thể bước chân vào đời Mão, càng không phải là đối tượng kết hôn mà Mão hướng đến.

Một người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ và sống tình cảm chính là mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt Mão. Một khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp, chàng giáp này sẽ nguyện một đời chung thủy, yêu đương hết lòng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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