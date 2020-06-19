Phát hờn với 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, vượng lộc vượng tài, may mắn hết phần thiên hạ trong tháng 7/2020

Tâm linh - Tử vi 19/06/2020 10:51

Số trời đã định, bước sang tháng 7 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, giàu lên trông thấy, chỉ việc rung đùi hốt bạc, cứ thế mà phát tài.

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 7 năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này cũng tha hồ gánh bạc tỷ về nhà, muốn khổ cũng chẳng được.

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Tỵ sẽ có những hợp đồng béo bở tìm đến tận tay, tiền  nối đuôi nhau ùa vào túi, tha hồ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hái lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên người tuổi Tỵ sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ nên Tỵ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, lương thưởng tăng nhanh đến chóng mặt.

Nửa đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ tháng 7 tới con giáp giàu có này sẽ có những bước chuyển tích cực trong vận số. Tỵ sẽ có những hợp đồng béo bở tìm đến tận tay, tiền  nối đuôi nhau ùa vào túi, tha hồ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hái lộc.

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Bước sang tháng 7/2020 con giáp tài giỏi này sẽ có nửa cuối năm vượng lộc vượng tài, tiền tỷ đầy két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp, biết cách đối nhân xử thế và tinh tế trong ứng xử nên Tý được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều. Càng dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, chớp lấy vận may hoàng kim để trở thành đại gia.

Bước sang tháng 7/2020 con giáp tài giỏi này sẽ có nửa cuối năm vượng lộc vượng tài, tiền tỷ đầy két. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó gian truân Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với nhà cao cửa rộng, xe sang chờ sẵn.

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Không chỉ vận đỏ như son trong tháng 7 này, mà 3 năm tới Dần cũng sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những tháng ngày mới khởi nghiệp Dần đã phải nếm trải không ít đắng cay. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, vì ghen ăn tức ở mà hãm hại hết lần này đến lần khác nên Dần phải lâm vào cảnh trắng tay không ít lần. May mắn thay, Canh Tý 2020 sẽ trả lại cho Dần những gì đã mất theo cấp số nhân.

Tiền của bủa vây, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết là phúc phần Dần nhận được. Không chỉ vận đỏ như son trong tháng 7 này, mà 3 năm tới Dần cũng sẽ ngập trong nhung lụa, làm một hưởng mười khiến ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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