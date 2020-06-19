21 ngày tới: 3 con giáp may mắn vượt trội, tiền ùn ùn kéo đến, tình duyên thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2020 08:33

Sách tử vi có nói, trong 3 tuần tới những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, hỷ sự ập vào nhà ào ào, ăn nên làm ra, cứ thế mà giàu ú ụ.

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 21 ngày tới nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên 3 con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, đếm mãi cũng chẳng hết.

con giap may man 1
Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng là người có sức chịu đựng phi thường, cực khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác ai cũng quý mến, yêu thương con giáp này. Nhờ thế càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Trong 21 ngày tới, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Tuất làm gì cũng may mắn hanh thông. Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Tuất.

con giap may man 2
Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Trong 3 tuần tới con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu trong 21 ngày tới.

con giap may man 3
Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Thân xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Cơ may phát tài gõ cửa, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc. Những dự án mới, cơ hội để khẳng định năng lực sẽ tự tìm đến Thân, giúp họ thăng quan tiến chức ầm ầm trong 3 tuần tới.

Thần tài mỉm cười nên không chỉ 21 ngày tới mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Thân xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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