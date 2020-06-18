3 nốt ruồi chỉ phụ nữ lấy được người chồng tốt, hạnh phúc suốt đời mới có!

Tâm linh - Tử vi 18/06/2020 00:31

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này sẽ được chồng thương, hạnh phúc suốt đời, càng về hậu vận càng sung túc an yên, ai cũng phát hờn.

Sách nhân tướng học chỉ ra rằng, nếu có nốt ruồi ở 3 vị trí này bạn ắt được chồng cưng yêu, hôn nhân hạnh phúc, con cái của bạn cũng hiếu thuận, giỏi giang. 

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Người sở hữu nốt ruồi may mắn này càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần dựa vào 3 đặc điểm nhân tướng học này bạn sẽ biết ngay mình có phải là người phụ nữ được chồng thương, cả đời viên mãn hay không.

Nốt ruồi ở dưới cằm

Các chuyên gia nhân tướng học có nói, cằm được xem là vị trí thể hiện tài lộc của một người. Cằm càng đầy đặn chủ nhân sẽ càng thêm phúc thêm phần, tiền chất chật két. Thế nên, nếu ở vị trí địa các này có nốt ruồi nghĩa là bạn sẽ may mắn đường tài lộc.

Người sở hữu nốt ruồi may mắn này càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy. Chồng của họ ắt là người tài giỏi, chung thủy và yêu vợ hơn cả bản thân mình.

Dù đã từng khá lận đận tình duyên nhưng một khi đã nên duyên chồng vợ, đã tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp người phụ nữ có nốt ruồi dưới cằm ắt có hôn nhân viên mãn.

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Dù gái lạ dâng tận miệng chồng của họ cũng lắc đầu từ chối vì trong lòng chỉ có mỗi vợ mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở xương quai xanh

Sách nhân tướng học phụ nữ có nói, xương quai xanh của một người phụ nữ chính là vị trí thể hiện sự cuốn hút, quyến rũ của họ. Thế nên, nếu có nốt ruồi ở xương quai xanh thì dù không sắc nước hương trời thì người phụ nữ ấy vẫn khiến biết bao đàn ông mê mệt.

Đây chính là lý do vì sao người sở hữu nốt ruồi ở xương quai xanh thường rất “hút” đàn ông. Họ càng xa cách, càng giữ khoảng cách người khác giới càng khát khao chinh phục, muốn có cho bằng được tình yêu.

Thế nên, sau khi kết hôn mẫu phụ nữ cuốn hút này được chồng nuông chiều hết mực, cưng yêu như bà hoàng. Dù gái lạ dâng tận miệng chồng của họ cũng lắc đầu từ chối vì trong lòng chỉ có mỗi vợ mà thôi.

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Thay vì chạy theo vật chất, ham hư vinh họ chỉ rung động trước người đàn ông khiến mình cảm thấy bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở trán bên phải

Phụ nữ sở hữu nét phúc tướng này sẽ làm nên nghiệp lớn ngay từ thuở độc thân. Chẳng cần cậy nhờ ai, càng không dựa dẫm vào bất cứ ai nhưng người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình.

Có sự nghiệp thành công, tiền chất chật nhà và cực khôn khéo nên mẫu phụ nữ tinh tế này được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Thay vì chạy theo vật chất, ham hư vinh họ chỉ rung động trước người đàn ông khiến mình cảm thấy bình yên.

Khi đã nên duyên chồng vợ, bạn đời của mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này sẽ luôn trân trọng vợ như ngày đầu. Bởi lẽ, anh ấy luôn thầm cảm ơn vợ vì đã đặt niềm tin vào mình, đã hết lòng thương yêu, vun vén cho gia đình. 

Đừng phí tiền đi xem bói bạn cũng có thể tự xem bói nốt ruồi phú quý qua bài viết trên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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