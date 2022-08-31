Người tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành trong 3 ngày tới (1/9 – 3/9). Con giáp may mắn có cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình. Tài vận có nhiều điểm sáng, bạn thu nhập ổn định, không lo không nghĩ chuyện chi tiêu.

Trong tình cảm, các cặp đôi ngày càng thấy mức độ gắn bó của mình với đối phương, khó có điều gì có thể ngăn cách hai bạn lúc này. Hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo trong vòng 3 ngày tới (1/9 – 3/9)Tuổi Dần cũng là con giáp được Thần Tài ưu ái nên có đường tài lộc rất vượng. Những người tuổi Dần thường có tính cách rất cởi mở, rộng rãi, kiên cường, tự tin nên là những người rất có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này trải qua quá trình tích lũy lâu dài, giờ đến lúc xả ra để hưởng thụ. Vận số của họ từ sau rằm tháng 7 sẽ có quý nhân xuất hiện, vận may song hành.

Hơn nữa, hổ là vua của muông thú, chúa tể rừng xanh. Thời gian tới bản mệnh phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn, đặc biệt là tài lãnh đạo, tiên phong ở lĩnh vực của chính bạn. Hơn thế, bản mệnh được nhiều cát tinh trợ giúp, vận thế nhờ vậy càng lúc càng tốt. Tuy vậy, tuổi Dần không phải không có điều đáng lo. Tháng cô hồn ảnh hưởng đến bản mệnh gây hao tài tán của, chính vì vậy nên con giáp này cần đề cao cảnh giác, thắt chặt chi tiêu.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của con giáp này tương đối bết bát, tử vi dự báo trong vòng 3 ngày tới (1/9 – 3/9), tuổi Tuất vận rủi chưa cận kề, vận khí có dấu hiệu khởi sắc. Chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Tuổi Tuất là một con giáp có cái “tôi” khá lớn, rất ít khi tiếp thu ý kiến của người khác nên nếu bản mệnh khắc phục được những điểm này thì mới mong tài chính khởi sắc đúng như vận mệnh.

Một khi đã khắc phục được, sự nghiệp, tài chính lên một tầng cao mới, phúc lộc bội thu. Nhờ lộc trời ban phát, nếu thêm biết nắm bắt cơ hội thì nguồn tiền của tuổi Dần từ giờ về cuối năm sẽ chẳng có gì phải lo lắng, giàu sang là chuyện sớm muộn.

Tử vi trong vòng 3 ngày tới (1/9 – 3/9), cuộc sống tuổi Tuất rủng rỉnh lạ thường, điềm lành nối tiếp. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong vòng 3 ngày tới (1/9 – 3/9) làm gấp đôi công việc với một nửa công sức được lãnh đạo cấp trên ưu ái và quý trọng, việc thăng chức, tăng lương sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, tài lộc tăng cao, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.