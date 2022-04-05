Tử vi thứ Tư 6/4/2022 của 12 con giáp: Mão - Hợi Chính quan giúp sức, mọi việc đi đúng kế hoạch, Tỵ - Thân trì trệ, các mối quan hệ bỗng thành công cốc

Theo dõi tử vi ngày mới của 12 con giáp, được Chính Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của người Tý có chiều hướng tăng tiến rõ rệt. Những khoản lương, thưởng hay doanh thu liên tục đổ về túi con giáp này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bao công sức bạn đã bỏ ra suốt bấy lâu này.

Với số tiền này, bạn chớ vội tiêu xài phung phí mà hãy lập riêng cho mình một kế hoạch quản lý tài chính phù hợp. Đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh chưa hết tháng đã hết tiền như thời gian qua.

Trong ngày 6/4/2022, có Kiếp Tài giáng họa, con giáp tuổi Sửu chớ nên lơ là mất tập trung kẻo dễ rơi vào bẫy rập của kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Mọi nỗ lực cố gắng của bạn có thể vì thế mà bay biến ngay trong chớp mắt. Cả sự nghiệp lần tiền tài của bạn sẽ phải đối mặt những nguy cơ không hề nhỏ.

Đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo trước những lời đường mật kêu gọi đầu tư từ các dự án “giấy”, bạn có thể trắng tay hay nợ nần chồng chất khi cứ bất chấp lao vào những nơi có rủi ro tiềm tàng như thế.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của Thiên Quan như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong cách hành xử của mình. Kẻ xấu bụng chỉ chờ giây phút bạn sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bạn.

Ngoài ra, trong các mối quan hệ với cấp trên hay với người có chức quyền, bạn cũng chớ nên hành động nông nổi, ăn nói thiếu chín chắn kẻo vướng vào chuyện thị phi, rắc rối không hay. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên toàn tâm toàn ý vào xử lý và hoàn thành công việc của bản thân thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, công việc của người tuổi Mão trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch ra từ trước đó.

Lại thêm Chính Quan giúp sức, bạn nhanh chóng tận dụng được cơ hội thể hiện bản thân, chứng minh năng lực vốn có với mọi người xung quanh. Nhờ thế mà con đường thăng tiến như càng ngày càng rộng mở hơn với con giáp này.

Tuổi Thìn

Xem tử vi phương Đông, được quý nhân Tam Hội trợ mệnh, vận trình của người tuổi Thìn như hổ chắp thêm cánh, thành công tiếp nối thành công khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Các mối quan hệ xã giao hài hòa chính là cầu nối giúp bạn có được những mối hợp tác làm ăn mới đầy hứa hẹn.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của bạn chẳng mấy tốt đẹp như mong đợi. Đôi bên vì không tìm được tiếng nói chung nên dễ nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn. Cả hai nên ngồi lại để chia sẻ một cách thẳng thắn, đừng để mọi chuyện đi quá xa thêm nữa.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Tỵ sẽ phải gặp không ít biến cố bất trắc xảy ra trong khoảng thời gian này. Dù là công việc hay chuyện tiền tài, bạn cũng nên khiêm tốn học hỏi, chớ để bản thân rơi vào những tình huống ngoài ý muốn.

May mắn là chuyện tình cảm của con giáp này có phần khởi sắc hơn đôi chút trong ngày này. Những sự quan tâm dù nhỏ nhặt nhưng cũng chính là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong hôm nay. Những thành quả liên tiếp báo về chính là câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trước đó.

Có Chính Ấn ở bên, con giáp này được mọi người xung quanh công nhận về tài trí và phương cách xử lý linh hoạt. Hãy cứ tiếp đà này tiến bước, bạn sẽ sớm có thể chạm tay đến đích mà mình mong muốn rồi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày Kiếp Tài chiếu mệnh như hôm nay. Bạn chớ vội nghe theo lời ngon ngọt của người khác mà bỏ tiền ra đầu tư chẳng màng những rủi ro có thể xảy đến.

Sự liều lĩnh của bạn không những không đem lại lợi ích gì mà còn khiến cho bản thân phải chịu những tổn thất nặng nề về tiền bạc khó lường trước được. Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân không mấy thuận lợi trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao liên tiếp xảy ra mâu thuẫn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước. Tiến độ công việc vì thế mà có phần trì trệ hơn trước khá nhiều.

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm trong ngày này. Bạn chớ nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nếu cần hãy sớm đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày Thương Quan giáng mệnh như hôm nay, người tuổi Dậu cần hết sức đề phòng những sự cố có thể xảy đến lúc nào chẳng hay. Trong bất cứ quyết định hành động nào, bạn cần phải hết sức thận trọng, chớ để xảy ra bản thân vướng vào những sai lầm đáng tiếc.

Nếu muốn công việc hanh thông suôn sẻ hơn, bản mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Cụ thể, hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp được Tài Thần.

Tuổi Tuất

Tam Hợp trợ mệnh dự báo người tuổi Tuất có một ngày thứ 4 khá thuận lợi. Công việc tiến triển theo chiều hướng khá tích cực, những thành quả ban đầu dần giúp bạn khẳng định được vị thế của bản thân. Cơ hội hợp tác với mối đầu tư triển vọng cũng đang mở ra trước mắt.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp khá nhiều vướng mắc trong khoảng thời gian này. Đôi bên nên có những chia sẻ thẳng thắn với nhau, tránh để những mâu thuẫn âm ỉ khiến tình cảm rạn nứt thêm mỗi ngày.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn trước khá nhiều. Những kế hoạch mà bạn lập ra nhận được không ít sự quan tâm của mọi người xung quanh. Cơ hội để biến những dự định ấp ủ từ lâu của bạn đang đến rất gần rồi.

Sự xuất hiện của Thiên Tài còn báo hiệu vận may sẽ sớm tìm đến con giáp này trong ngày hôm nay. Bạn rất có duyên với chuyện tiền bạc, có thể được cho tặng hay trúng thưởng bất ngờ nữa. Cơ hội hiếm có thể này quả thật không thể nào bỏ qua được rồi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.