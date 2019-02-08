Tử vi thứ sáu ngày 8/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ có tin vui làm ăn, tuổi Tỵ cẩn thận thị phi

Trong ngày, bạn cần tránh cãi vã, ảnh hưởng đến tâm trạng đầu năm. Đồng thời, bạn cũng có thể nhận được nhiều tin tức tích cực về những chuyện bản thân mong muốn.

Theo tử vi ngày mới của tuổi Tý, nếu bạn đang có ý định gì mới thì cần suy xét lại, khoan mở rộng hay đổi mới vì khó thành. Tài lộc đang mức ổn định, đây chưa phải là lúc để có một bước đột phá mới.

Đây là thời điểm tuổi Sửu nên nghĩ đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống, về cả công việc, tình cảm hay các mối quan hệ xung quanh. Thời gian đầu năm, bạn hãy nên xem xét và có những thay đổi, kế hoạch mới cho năm mới.

Tình duyên trong ngày này của tuổi Tý chưa có gì khởi sắc. Đầu năm, cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đừng để tiệc tùng, bè bạn làm nhau buồn phiền.

Tài lộc trong hôm nay có tăng. Bạn có thể thoải mái tiêu xài Tết như mong muốn.

Tuổi Dần

Tình duyên trong ngày vẫn làm tuổi Dần vui khi có người ấy cạnh bên - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, nếu tuổi Dần nhận được lời mời hợp tác hay các tin đề nghị về chức vụ trong công việc, hãy nhận lời ngay. Đây sẽ là cơ hội tốt để cải thiện tình hình hiện tại. Và đây cũng là lúc bạn có sự đổi thay để tốt hơn trong công việc.

Và dù trong ngày có tin không vui về công việc hay làm ăn cũng đừng quá lo âu, vì chắc chắn chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Quý nhân luôn bên bạn.

Tình duyên trong ngày vẫn làm bạn vui khi có người ấy cạnh bên. Tài lộc ở mức trung bình chưa khởi sắc.

Tuổi Mão

Ngày mới của tuổi Mão khá suôn sẻ và vui vẻ. Dù rằng bạn bận rộn nhưng tâm tình lại rất thoải mái. Tình duyên cũng có tin vui. Những ai đang muốn bày tỏ, hãy tận dụng thời điểm này. Những ai đã có gia đình sẽ có bất ngờ thú vị từ bạn đời.

Đầu năm, những cuộc gặp mặt, hội họp cũng giúp bạn thư giãn hơn.

Dù vậy, đừng vì quá thoải mái mà xài tiền quá đà, cẩn thận sẽ hao hụt về sau.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của tuổi Thìn cho thấy bạn cần bình tĩnh hơn. Dù là chuyện gì thì cũng nên hoàn thành xong những gì đang làm, đừng bỏ dở. Trong ngày có dấu hiệu mua sắm, đừng ngần ngại chi tiêu nếu đó là điều cần thiết.

Tài lộc hôm nay dù có hao cũng sẽ được bù đắp vào ngày khác, đừng quá lo lắng.

Tuổi Tỵ

Đây là ngày tuổi của tuổi Tỵ. Bạn cần cẩn thận vướng vào thị phi, bị nói xấu hay vu oan - Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày tuổi của tuổi Tỵ. Bạn cần cẩn thận vướng vào thị phi, bị nói xấu hay vu oan. Mọi chuyện trong ngày chỉ nên theo một lộ trình cũ, đừng thêm gì khác. Cũng đừng để tâm hay xen vào chuyện của người khác, khi họ không cần lời khuyên của bạn. Những ngày này, càng đơn giản càng tránh vướng những rắc rối không đáng có.

Tài lộc trong hôm nay ở mức trung bình, không quá xấu. Trong tình duyên hay gia đạo bạn cũng nên cẩn thận, tránh mâu thuẫn nhỏ thành to.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của tuổi Ngọ khá tốt khi có quý nhân đem đến tin vui về làm ăn hay công việc. Bởi vậy, nếu phải lo toan thêm cũng nên thử vận may này.

Tài lộc trong ngày có nhưng không quá nhiều. Tiền đến vội cũng đi vội.

Tình duyên sẽ có nhiều điều bất ngờ với người tuổi Ngọ. Người độc thân có thể nhận ra tình yêu ngay bên cạnh mình.

Tuổi Mùi

Ngày mới có nhiều biến động với người tuổi Mùi, có nhiều thay đổi bất ngờ. Dù vậy cũng đừng quá lo âu, mọi chuyện sẽ không hề tệ.

Tài lộc trong ngày khó giữ như cũ, vì phải tiêu tốn vào nhiều việc.

Ngày mới có nhiều biến động với người tuổi Mùi, có nhiều thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên cũng có những thay đổi mới. Nhưng dù thế nào, cũng hãy làm theo trái tim bạn mách bảo, chắc chắn sẽ không sai.

Tuổi Thân

Đây là ngày người tuổi Thân gặp nhiều chuyện không mong muốn, khó suôn sẻ. Bạn cần giữ được sự hòa thuận, nhẫn nhịn vừa phải trước những khó khăn.

Trong ngày này, bạn đừng đưa ra những quyết định lớn về công danh, tài lộc hay cả tình cảm. Chuyện gì cũng cần thời gian để rõ ràng hơn.

Tuổi Thân không nên đi xa vào ngày này, cẩn thận đi đứng.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, tuổi Dậu hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chỉ cần cẩn trọng những chuyện trắc trở. Và nếu có ai đưa ra lời đề nghị nào, hãy chấp nhận vì đây là dấu hiệu tốt.

Tình duyên của bạn trong hôm nay khá tốt, giúp tâm tình của bạn thoải mái hơn.

Tài lộc trong ngày ở mức trung bình, và bạn vẫn khá hài lòng.

Tuổi Tuất

Ngày mới của tuổi Tuất có sự hao tốn trong tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của tuổi Tuất có sự hao tốn trong tiền bạc. Các mối quan hệ bạn bè, hay tình cảm có chút rắc rối khiến bạn mỏi mệt. Nhưng đừng lo, mọi mối quan hệ đều có lúc như thế.

Dù là công việc, tình cảm hay vấn đề nào đó trong cuộc sống, đừng nên dây dưa, kết thúc hoặc cố gắng để cải thiện.

Tiền bạc trong hôm nay ở mức ổn định. Bạn cần nghĩ kế hoạch chi tiêu sau Tết là vừa.

Tuổi Hợi

Đây là một ngày có nhiều tin vui, hỷ sự, gặp gỡ với người tuổi Hợi. Tiền bạc hay công việc đều có sự khởi sắc tốt đẹp. Có vẻ trong hôm nay, tâm trạng của bạn khá tốt vì mọi chuyện như ý.

Tình duyên của tuổi Hợi cũng khá tốt, chỉ cần bạn để tâm đến đối phương nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.