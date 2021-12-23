Tử vi thứ Sáu, ngày 24/12/2021 của 12 con giáp: Thìn - Mùi tài lộc dồn tụ, sự nghiệp nhảy vọt, Thân - Dậu cẩn trọng tiếu nhân quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Ấn mang tới sự chắc chắn trong các lĩnh vực chuyên môn của người tuổi Tý trong hôm nay. Vốn là người linh hoạt, khéo léo nên dù có trong hoàn cảng khó khăn, con giáp này cũng biết biến thách thức thành cơ hội để bản thân tỏa sáng.

Cũng trong ngày này, sức sáng tạo của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ. Đừng ngại ngùng khi thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ, điều đó là cần thiết trên con đường đi đến thành công. Nhưng đừng quên tính đến tính khả thi của các ý tưởng để tránh mất thời gian và công sức nhé.

Người tuổi Sửu trong hôm nay may mắn được Thiên Tài nâng đỡ nên tài vận có dấu hiệu tăng tiến bất ngờ. Kế hoạch làm giàu của bạn suôn sẻ hơn hẳn trước đó. Con giáp này cũng không thể tin được sẽ có ngày mình kiếm tiền 1 cách dễ dàng đến như thế.

Người làm công ăn lương bên cạnh nguồn thu nhập ổn định còn có thể được giới thiệu cho việc làm thêm ngoài giờ để tăng thêm tài chính. Dù thời gian rảnh eo hẹp nhưng có thêm thu nhập ai chả muốn, bạn chấp nhận điều đó.

Tuổi Dần

Lục Hợp che chở cho vận trình thứ sáu này của người tuổi Dần giúp bản mệnh có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Đời sống tình cảm hài hòa, vợ chồng tương thân tương ái, những mâu thuẫn trước đó dần được hóa giải.

Tuy nhiên, Kiếp Tài lại gây ra không ít trục trặc trong kế hoạch kiếm tiền của những chú Hổ. Đây là thời điểm để mệnh chủ nhìn thẳng vào những lỗ hổng trong cách quản lý tài chính của mình. Việc kiếm tiền có thể bạn làm khá tốt nhưng lại không biết cách để giữ tiền, khiến tiền bạc tổn hao, thất thoát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ sáu này, con giáp tuổi Mão được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, đường tình duyên khởi sắc, tạo ra điều kiện tốt cho người độc thân nhân cơ hội này tìm kiếm hạnh phúc cho mình.

Trong công việc, Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này không được chểnh mảng trong bất cứ nhiệm vụ nào ở thời điểm này. Đây không phải là thời điểm để bạn chủ quan và làm việc một cách hời hợt cho có. Thay vào đó, bạn nên duy trì sự chăm chỉ và tránh xa những thị phi chốn công sở.

Tuổi Thìn

Chính Tài xuất hiện trợ giúp tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Bản mệnh càng có nhiều cơ hội thăng tiến, đường quan lộc thênh thang, mở ra nhiều cơ hội thành công và làm giàu mới, cảm giác kiếm tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Ngoài việc tiết kiệm tiền bạc, bản mệnh cũng nên tìm hướng kinh doanh hay đầu tư để tiền của bạn được lưu thông liên tục, nếu không tiền có nhiều đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày tiêu hết. Chỉ có cách vừa tiêu vừa tìm cách tăng thêm lợi nhuận bạn mới thể duy trì tài lộc cho mình.

Tuổi Tỵ

Cục diện Hợi Tỵ Tương Xung gây ra không ít trục trặc trong các mối quan hệ của người tuổi Tỵ. Tình cảm gia đình có nhiều rạn nứt, vợ chồng trục trặc, mối quan hệ hai bên càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nếu không sớm có động thái hàn gắn thì dễ dẫn đến tan vỡ.

Thương Quan nhắc nhở con giáp này cần chú tâm hơn trong công việc. Bạn tập trung hoàn thành công việc trong khoảng thời gian cho phép sẽ tốt hơn là vừa làm vừa nghĩ ngợi, để đầu óc chạy theo những việc bên lề khác, dễ mắc sai sót cũng là vì thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, Thực Thần trợ mệnh mang tới cho con giáp này sự sáng tạo và sự hỗ trợ của mọi người, điều đó sẽ giúp cho những chú Ngựa có thể giải quyết mọi công việc của ngày hôm nay một cách nhanh chóng. Bạn cũng có nhiều thuận lợi trong giao tiếp và chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người xung quanh.

Khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy không có nhiều dấu hiệu biến chuyển tích cực. Đôi bên chỉ nghĩ đến những khó khăn mình đang phải chịu đựng chứ không muốn cùng nhau khắc phục.

Tuổi Mùi

Tam Hợp tụ khí mang đến cho người tuổi Mùi vận đào hoa vượng sắc, chuyện tình cảm của bạn mỗi lúc một thăng hoa, lúc này nhắc nhở bạn nên chủ động hơn trong mối quan hệ hiện tại. Có thể người ấy đang chờ bạn ngỏ lời đấy.

Lại thêm Thiên Tài chiếu mệnh, những chú Dê còn gặp rất nhiều may mắn trên phương diện tài lộc. Những người theo nghiệp kinh doanh hoặc có nghề tay trái sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau chuỗi thời gian vất vả. Nếu biết đầu tư đúng đắn, bạn có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận.

Tuổi Thân

Ngày Hợi Thân Tương Hại là điềm báo tiểu nhân ngáng trở khiến công việc của người tuổi Thân không suôn sẻ cho lắm. Ở nơi làm việc bạn cần phải chú ý các mối quan hệ với đồng nghiệp, cư xử tinh tế và khéo léo để tránh vướng thị phi không đáng có.

Đường tình khởi sắc, người độc thân có thể tìm thấy một nửa của đời mình trong dịp vô cùng tình cờ. Ban đầu chỉ là những tương tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai bạn nhận ra cả hai có nhiều điểm chung nên mối quan hệ cũng có những biến chuyển tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Dậu cần hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào trong hôm nay để tránh gây ra hệ lụy về sau. Hung tinh này khiến công việc của những chú Gà dễ xảy ra những trở ngại, khiến cho công sức mà trước giờ bản mệnh bỏ ra trở nên uổng phí, vất vả nhưng không được ghi nhận.

Trong chuyện tình cảm, những mối quan hệ của con giáp này vô cùng hài hòa. Nhất là những ai độc thân, khi rảnh hãy dành thời gian gặp gỡ và hội họp bạn bè để mở rộng các mối quan hệ xã hội, biết đâu bạn sẽ tìm thấy tình yêu mình đang mong mỏi bấy lâu.

Tuổi Tuất

Chính Tài mang đến cho người tuổi Tuất những cơ hội tuyệt vời để cải thiện nguồn tài chính hiện tại. Đó có thể là một cơ hội đầu tư béo bở hoặc dự án trước đó của bạn có thu hoạch bất ngờ. Công sức bấy lâu của bạn cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, hãy tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình nhé.

Ngũ hành xung khắc lại khiến bản mệnh khá đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren. Bạn không lường trước được những điều có thể xảy ra sau lời nói dối của mình, một lần nói dối sẽ cần rất nhiều lần lừa dối khác để che đậy. Bạn luôn trong tình trạng thấp thỏm, bất an vì lo sợ nửa kia phát hiện ra sự thật.

Tuổi Hợi

Chính Ấn xuất hiện bù đắp cho người tuổi này một vận trình công danh suôn sẻ. Dường như bạn đang vùi đầu vào công việc để quên đi những muộn phiền trong chuyện tình cảm. Hiệu suất có tăng lên, thế nhưng, trốn tránh không phải cách làm hay ho để giải quyết vấn đề. Bạn vẫn nên thẳng thắn đối mặt thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.