Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào

Tâm linh - Tử vi 20/06/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp, tuổi Mùi có nhiều tin xấu đổ về cùng lúc khiến bạn không kịp trở tay. Người tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào, công việc, tình cảm đều hanh thông, như ý.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp người phát huy được hết khả năng của mình, ghi điểm mười trong mắt cấp trên. Kẻ lại lao đao, lận đận vì khó khăn bủa vây, tai họa ập đến liên tục trở tay không kịp.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tý

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 1
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tý có nhiều cơ hội thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý nên phát huy hết những gì mình có để ghi điểm tốt trong mắt cấp trên. Hôm nay là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng và sớm có được vị trí mình mong muốn. Đây là thời điểm tốt để bạn gây ấn tượng với đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Sửu

Sửu đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên đánh giá cao, giao cho nhiều dự án lớn. Điều này khiến bạn khá áp lực. Tuy nhiên đừng quá lo lắng. Bởi bạn có thể vượt qua hết những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 2
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Dần có nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hãm hại. Vì vậy làm gì cũng nên tính toán kỹ càng, đừng để ai nhìn thấy khuyết điểm của bạn. Ngày hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn có được những bước tiến trong công việc. Thế nên hãy nắm bắt cơ hội tốt đến với mình. Đồng thời cũng nên cẩn thận người xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Mão

Vận trình không thuận lợi với tuổi Mão. Ngày hôm nay, bạn xảy ra cãi vã, tranh luận với đồng nghiệp, cấp trên. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện không hay. Cả hai bất đồng quan điểm, thường xuyên hoạnh họe nhau bởi những điều nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 3
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thìn tình duyên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình duyên của bạn hôm nay vô cùng rực rỡ. Người độc thân có thể tìm được người như ý, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng hòa hợp, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Ngày hôm nay, bạn sẽ đón nhận khá nhiều điều tốt lành, thoải mái thư giãn, nghỉ ngơi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tỵ

Ngày hôm nay là thời điểm đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng của bạn trong công việc. Bạn gặp gỡ người trong ngành nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá cho bản thân. Đồng thời Tỵ còn được cấp trên trọng dụng bởi khả năng giải quyết công việc tài tình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 4
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Ngọ có nhiều cơ hội tốt thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Đã đến thời điểm bạn nên tập trung vào những công việc quan trọng. Ngày hôm nay đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bạn chỉ nên tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội tốt để thăng tiến. Nếu chăm chỉ và có tinh thần học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi liên tiếp nhận được nhiều tin buồn phiền khiến bản mệnh lao đao, không yên. Ngày hôm nay tiểu nhân luôn rình rập hãm hại, đặt điều nói xấu bạn với cấp trên. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ mắc bẫy, tiền mất tật mang, buồn phiền không dứt.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 5
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thân có nhiều điềm báo không lành - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân có nhiều điềm báo không lành. Bạn có nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Đây là điều khiến bạn gặp nhiều rắc rối nhất trong hôm nay. Nếu không hành xử khéo léo, bạn sẽ không giữ được vị trí hiện tại của mình. Thậm chí còn bị mất việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Dậu

Dậu đón nhận nhiều tin vui, vận may đổ về liên tục. Đặc biệt là lộc ăn uống, tiệc tùng giúp bạn giảm được những căng thẳng trong công việc. Đây cũng là cơ hội tốt giúp bạn có thêm nhiều bạn mới, đối tác làm ăn và cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi công việc mà bản thân yêu thích.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào - Ảnh 6
Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tuất gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Tuất gánh chịu nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Cách tốt nhất là bạn đừng nên tham gia vào chuyện của người khác. Vì quá thẳng thắn nên bạn thường làm phật lòng khá nhiều người. Nếu cứ giữ thái độ này, sớm muộn gì bạn cũng chuốc rắc rối cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Hợi

Hợi chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu và công việc. Về mặt tình cảm, cả hai có nhiều tiếng nói chung với nhau. Những bất đồng quan điểm ngày trước cũng nhanh chóng được xóa bỏ. Về mặt công việc, Hợi đạt nhiều thành tựu lớn và được khen ngợi hết lời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ

Những con giáp nữ ăn nói đanh đá nhưng tâm lành, không hãm hại ai bao giờ

Dưới đây là những con giáp nữ mở miệng ra toàn những lời khó nghe, vì vậy mà có rất ít bạn. Tuy nhiên khi có việc cần, họ sẽ có mặt ngay và nhiệt tình giúp đỡ, không vụ lợi, không toan tính.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi mới nhất tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay