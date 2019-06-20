Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tin xấu ập đến liên tục, tuổi Hợi chìm đắm trong ngọt ngào

Tuổi Tý nên phát huy hết những gì mình có để ghi điểm tốt trong mắt cấp trên. Hôm nay là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng và sớm có được vị trí mình mong muốn. Đây là thời điểm tốt để bạn gây ấn tượng với đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của 12 con giáp người phát huy được hết khả năng của mình, ghi điểm mười trong mắt cấp trên. Kẻ lại lao đao, lận đận vì khó khăn bủa vây, tai họa ập đến liên tục trở tay không kịp.

Dần có nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hãm hại. Vì vậy làm gì cũng nên tính toán kỹ càng, đừng để ai nhìn thấy khuyết điểm của bạn. Ngày hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn có được những bước tiến trong công việc. Thế nên hãy nắm bắt cơ hội tốt đến với mình. Đồng thời cũng nên cẩn thận người xung quanh.

Sửu đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên đánh giá cao, giao cho nhiều dự án lớn. Điều này khiến bạn khá áp lực. Tuy nhiên đừng quá lo lắng. Bởi bạn có thể vượt qua hết những khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Mão

Vận trình không thuận lợi với tuổi Mão. Ngày hôm nay, bạn xảy ra cãi vã, tranh luận với đồng nghiệp, cấp trên. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện không hay. Cả hai bất đồng quan điểm, thường xuyên hoạnh họe nhau bởi những điều nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thìn tình duyên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình duyên của bạn hôm nay vô cùng rực rỡ. Người độc thân có thể tìm được người như ý, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng hòa hợp, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Ngày hôm nay, bạn sẽ đón nhận khá nhiều điều tốt lành, thoải mái thư giãn, nghỉ ngơi.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tỵ

Ngày hôm nay là thời điểm đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng của bạn trong công việc. Bạn gặp gỡ người trong ngành nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm và bài học quý giá cho bản thân. Đồng thời Tỵ còn được cấp trên trọng dụng bởi khả năng giải quyết công việc tài tình của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Ngọ có nhiều cơ hội tốt thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Đã đến thời điểm bạn nên tập trung vào những công việc quan trọng. Ngày hôm nay đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bạn chỉ nên tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội tốt để thăng tiến. Nếu chăm chỉ và có tinh thần học hỏi, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi liên tiếp nhận được nhiều tin buồn phiền khiến bản mệnh lao đao, không yên. Ngày hôm nay tiểu nhân luôn rình rập hãm hại, đặt điều nói xấu bạn với cấp trên. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ mắc bẫy, tiền mất tật mang, buồn phiền không dứt.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Thân có nhiều điềm báo không lành - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân có nhiều điềm báo không lành. Bạn có nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Đây là điều khiến bạn gặp nhiều rắc rối nhất trong hôm nay. Nếu không hành xử khéo léo, bạn sẽ không giữ được vị trí hiện tại của mình. Thậm chí còn bị mất việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Dậu

Dậu đón nhận nhiều tin vui, vận may đổ về liên tục. Đặc biệt là lộc ăn uống, tiệc tùng giúp bạn giảm được những căng thẳng trong công việc. Đây cũng là cơ hội tốt giúp bạn có thêm nhiều bạn mới, đối tác làm ăn và cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi công việc mà bản thân yêu thích.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Tuất gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Tuất gánh chịu nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Cách tốt nhất là bạn đừng nên tham gia vào chuyện của người khác. Vì quá thẳng thắn nên bạn thường làm phật lòng khá nhiều người. Nếu cứ giữ thái độ này, sớm muộn gì bạn cũng chuốc rắc rối cho mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 21/6/2019 của tuổi Hợi

Hợi chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu và công việc. Về mặt tình cảm, cả hai có nhiều tiếng nói chung với nhau. Những bất đồng quan điểm ngày trước cũng nhanh chóng được xóa bỏ. Về mặt công việc, Hợi đạt nhiều thành tựu lớn và được khen ngợi hết lời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm